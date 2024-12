Star Wars Outlaws otrzyma dużą aktualizację mającą ulepszyć grę. Poprawki elementów skradankowych, wydajności i więcej

Z pewnością nie był to wymarzony start dla Ubisoftu i studia Massive. Ich gra z otwartym światem została przyjęta w sposób mieszany i spadło na nią mnóstwo krytyki. W ogromnej mierze zasłużonej, bo obok niedociągnięć silnika znalazły się takie problemy, jak fatalne wręcz elementy skradankowe, pogarszane przez idiotyczną sztuczną inteligencję przeciwników, do tego standardowo rozstrzał pomiędzy jakością a ceną. Twórcy czym prędzej zabrali się do poprawek.

Wypuszczono zestaw poprawek do Star Wars Outlaws. Update 1.1.2 wprowadza szereg ulepszeń pod kątem krytykowanego systemu skradankowego, miał też naprawić liczne bugi i niedociągnięcia gry.

Jak podkreślaliśmy między innymi w recenzji, Star Wars Outlaws okazał się projektem, któremu bardzo daleko do jakości, o jakiej mówiono przed premierą. Do tego aby działał odpowiednio, potrzebny jest nielichy sprzęt, a i tak nierzadko może on się wymęczyć. Deweloperzy wprowadzili pierwsze większe poprawki nieco wcześniej niż wstępnie ogłosili - co nie powinno specjalnie dziwić biorąc pod uwagę skalę krytyki. Tym samym wchodzi aktualizacja 1.1.2, która docelowo odpowie na sporo istotnych kłopotów z rozgrywką na różnych platformach.

Update zajmuje 1,92 GB na konsolach PlayStation 5, 2,25 GB na Xbox Series X|S i 1,89 GB na pecetach. Wśród najistotniejszych punktów wymienić należy chociażby usprawnienie pewnych wymagających aspektów skradankowych, a także system cross-progresji. Fatalna optymalizacja na PC ma być również znacząco poprawiona, posiadacze wersji na PS5 będą mogli ogarnąć "platynę" w grze dzięki odblokowaniu osiągnięcia Old School Cool, a na każdej platformie uporano się z dużą liczbą crashy, poprawek stabilności czy spadkiem FPS-ów w trakcie cutscenek. Co więcej, zmodyfikowano jasność HDR oraz polepszono pewne elementy interfejsu (np. wersja gry będzie widoczna w ustawieniach, a konsolowy tryb jakości na konsolach zostaje ustawiony jako domyślny), postarano się także o kolejne animacje dla NPC-ów na poszczególnych planetach. Oczywiście wiele problemów związanych z designem rozgrywki i paroma innymi czynnikami nadal pozostanie, więc czy update zachęci do dalszej gry, trudno powiedzieć.

Źródło: Ubisoft