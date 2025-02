Star Wars Jedi: Survivor - wiemy, kiedy gra zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One

Star Wars Jedi: Survivor zadebiutował na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series dokładnie w kwietniu 2023 roku, jednak trudno powiedzieć by była to szczególnie udana premiera. Gra wylądowała do sprzedaży w fatalnym stanie technicznym zarówno na komputerach jak i konsolach. Nawet dzisiaj jej jakość nie jest idealna - przykładowo na komputerach nawet dzisiaj widoczny jest problem uporczywego stutteringu. Wydawca - firma Electronic Arts - nie tylko bagatelizowała problemy techniczne, ale jawnie sugerowała, że to tylko niewielkie premierowe kłopoty, które szybko udało się rozwiązać. Najwyraźniej firma jest pewna swego, bo już niedługo tytuł trafi na starą generację konsol.

Star Wars Jedi: Survivor zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One dokładnie 17 września. Patrząc na jakość wydania na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, jesteśmy wyjątkowo ciekawi jak gra zaprezentuje się na starszych modelach konsol.

W oficjalnych kanałach społecznościowych marki Star Wars Jedi pojawiła się zapowiedź nowego wydania gry Star Wars Jedi: Survivor, tym razem w wersjach na PlayStation 4 oraz Xbox One. Wiedząc jak produkcja wyglądała wcześniej (i jak potrafi się zaprezentować nawet dzisiaj), jesteśmy wyjątkowo ciekawi finalnego efektu prac studia Respawn Entertainment. Gra zadebiutuje na 8 generacji konsol dokładnie 17 września tego roku.

Oczywiście studio oraz wydawca nie podzielili się żadnymi materiałami z gry w wersjach na PlayStation 4 oraz Xbox One. Zamiast tego otrzymaliśmy tylko powyższą grafikę z listą kilku wybranych ocen, oczywiście tych wyjątkowo przychylnych grze pomimo fatalnego stanu technicznego na premierę. Wprawdzie nie dostaliśmy ani sekundy gameplayu, ale przynajmniej gracze mogą już składać zamówienia przedpremierowe: TUTAJ oraz TUTAJ. Sugerowana cena wynosi 229,90 złotych za wydanie standardowe, którą możemy o 10% obniżyć, jeśli posiadamy aktywną subskrypcję EA Play.

The critically acclaimed #StarWarsJediSurvivor is coming to Xbox One and PlayStation 4 on September 17, 2024!



Pre-order now!



Xbox ➡️ https://t.co/wFlNBQefB2



PlayStation ➡️ https://t.co/EduLFc6RMK pic.twitter.com/dhhrrcc4Kh — EA Star Wars (@EAStarWars) August 6, 2024

Źródło: Electronic Arts