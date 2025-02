Sprzedaż komputerów osobistych zdaje się wracać do normy po długiej przerwie. Jednak ich przyszłość zależy od integracji z AI

Sporo wskazuje na to, że sytuacja w branży elektronicznej będzie się polepszać z dnia na dzień. Ten rok już można zaliczyć do całkiem udanych pod kątem powrotu "normalnych" cen za urządzenia i podzespoły z tego segmentu, natomiast wpływa to także bezpośrednio na ich sprzedaż. Według najnowszych statystyk sprzedaż komputerów nadal jest nieco obniżona w skali rocznej, aczkolwiek w skali kwartalnej notuje się sporą poprawę. Trend ma przybrać właśnie ten kierunek.

Statystyki analitycznej firmy Canalys wskazują na to, że sytuacja rynkowa zdaje się uspokajać, a sprzedaż komputerów wraca do normy. Zaskakujący jest natomiast fakt, że niektóre duże firmy zanotowały spore straty - jest wśród nich Apple.

Przyglądając się statystykom, można zauważyć, że dostawy (a co za tym idzie również sprzedaż) komputerów w skali roku, zanotowały 7% spadek. Jednak kiedy spojrzymy na kwartalne ujęcie czasu, zauważymy 8% wzrost na tym polu. Mamy więc do czynienia z najmniejszym spadkiem w dostawach od ponad roku, co wskazuje na to, że wszystko powoli wraca do "normy". Podaż się zwiększa, a to samo można powiedzieć o zapasach komponentów. Można więc oczekiwać, że taka tendencja będzie się już tylko utrzymywać - oczywiście o ile nie wydarzy się coś równie nieoczekiwanego, co w ubiegłych latach.

Przechodząc z kolei do pojedynczych producentów, wszystko robi się dużo ciekawsze. W skali rokrocznej wzrostem w dostawach, jak również w udziale na rynku, może się pochwalić firma HP, która odnotowała 6,5% wzrost. Niewielki spadek sprzedaży przypadł przedsiębiorstwu Lenovo, z kolei trochę większe firmom ASUS oraz Dell - analogicznie zanotowali oni straty na poziomie 10,7 oraz 14,3%. Najgorzej poradziło sobie natomiast... Apple. W tym wypadku spadek sprzedaży sięga niemal 30%. Z pewnością może to być sporym zaskoczeniem, aczkolwiek raport Canalys wskazuje na to, że firma w poprzednim roku mogła liczyć na nadzwyczaj dobrą sprzedaż, dlatego porównanie rok do roku wypada tak słabo.

Niezmiernie interesująco przewidywana jest przyszłość komputerów w związku ze sztuczną inteligencją. Urządzenia, które będą w stanie obsługiwać zadania związane z tą rozwijającą się dziedziną, mają przejść już niebawem do tzw. mainstreamu, czyli będą one najpopularniejsze, wybierane przez większość osób. Taki obrót wydarzeń ma zacząć nabierać rozpędu w 2025 roku, z kolei dwa lata później udział omawianych komputerów przewiduje się na 60%. Przyszłość wygląda więc intrygująco, a taki scenariusz wydaje się bardziej niż prawdopodobny w świetle obecnych wydarzeń.

Źródło: Canalys