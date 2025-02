Statystyki pokazują, że gracze korzystający z Linuxa wolą podzespoły od AMD. Dominacja staje się coraz większa

Nie od dziś wiadomo, że Linux jest skłonny lepiej współgrać z podzespołami od Czerwonych. Dla przykładu można podać sterowniki dla kart graficznych od NVIDII, które nie zawsze chcą współpracować w takim stopniu, w jakim tego oczekujemy. Nowe statystyki pochodzące z platformy Steam pokazują, że system z pingwinem cały czas tylko zyskuje, jeśli chodzi o procesory oraz karty graficzne od AMD. Wszystko się zmienia, jeśli weźmiemy pod uwagę Windowsa.

AMD stale rozszerza swoją przewagę, jeśli spojrzymy na komputery graczy z systemem Linux na pokładzie. Sytuacja wygląda zgoła inaczej, jeśli zwrócimy się w stronę bliskiej konkurencji, jaką jest Microsoft Windows.

Oczywiście na obecne statystyki niebagatelny wpływ mają obecne gamingowe handheldy, które garściami czerpią z rozwiązań od AMD. Trzeba jednak przyznać, że użytkownicy Linuxa częściej decydują się na podzespoły od firmy AMD aniżeli Intela lub NVIDII. Statystyki pokazują wzrost ogólnego udziału Czerwonych, jeśli chodzi o procesory o 7,68%, z kolei spoglądając na układy graficzne, będzie to wzrost o nawet 39,32%. Udział procesorów AMD wynosi obecnie u "Linuksowych graczy" niemal 70%. Warto napomknąć, że rok temu udział ten plasował się na poziomie 45%, więc zmiana jest naprawdę zauważalna. Tym bardziej, jeśli przypomnimy sobie początki procesorów AMD Ryzen. Kilka lat temu ich wykorzystanie w systemach Linux nie przekraczało 20%.

Całkowicie odmienna sytuacja widoczna jest w przypadku urządzeń z systemem Microsoft Windows. Tutaj niezmiennie króluje Intel, który analogicznie (w bezpośrednim porównaniu AMD na Linuksie) również ma 70% udziałów, jeśli chodzi o procesory. Natomiast karty graficzne wśród graczy z systemem Windows to nadal dominacja ze strony NVIDII, a konkretniej dość budżetowego modelu NVIDIA GeForce GTX 1650. Wyraźnie więc widać, że podzespoły od AMD zyskują coraz większe uznanie wśród graczy, choć na ten moment są to głównie platformy oparte o system Linux, to z czasem sytuacja może się zmienić. Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę narastającą popularność wspomnianych handheldów, które do tej pory opierają się w głównej mierze o układy AMD. Z kolei jak pokazuje ASUS ROG Ally, wykorzystywany jest do tego również system Windows, tak więc na odmienne wyniki w tym środowisku być może nie przyjdzie nam długo czekać.

Źródło: Steam