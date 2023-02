Karty graficzne sprzedają się najgorzej od 12 lat. Statystyki ukazują historyczne spadki w dostawach

Dostawy kart graficznych maleją z roku na rok. Rzecz jasna duży wpływ na taką sytuację miała inflacja i globalny problem związany z niedoborem półprzewodników. Ceny GPU rosły, a przy tym na rynku mogliśmy zaobserwować ich spory deficyt. Z czasem sytuacja uległa lekkiej poprawie, jednak spoglądając na wykresy, nadal można zauważyć, że dostawy nie poszybowały analogicznie w górę, jak można by się tego spodziewać.

Rynek kart graficznych rokrocznie wykazuje zmniejszone dostawy do konsumentów. Statystyki nie napawają optymizmem w tej kwestii.

Można zauważyć, że w ostatnim czasie bardzo spadło zapotrzebowanie na zakup komputerów osobistych. W związku z tym nie dziwi fakt, że zarówno procesory, jak i karty graficzne odnotowały spadki w sprzedaży. Dodatkowo większości konsumentów w zupełności wystarcza zintegrowana karta graficzna, co tylko podbija te statystyki. Firma Jon Peddie Research poinformowała, że sprzedaż GPU sięgnęła 64,2 mln sprzedanych sztuk w 4 kwartale 2022 roku. Jednocześnie według statystyk (porównując ten rok do poprzedniego) odnotowuje się spadek dostaw o 38%, jeśli weźmiemy pod uwagę karty graficzne na platformach mobilnych i ich pełnoprawne odpowiedniki w komputerach stacjonarnych. Patrząc natomiast oddzielnie na karty graficzne, widać 24% spadek w segmencie kart desktopowych oraz aż o 43% spoglądając na układy mobilne. Na rynek trafiło 38,5 mln sztuk mniej kart niż analogicznie w zeszłym roku. Jest to największy taki spadek od praktycznie 12 lat.

Patrząc z kolei na producentów CPU i GPU można zauważyć, że w porównaniu do ostatniego kwartału ogólny udział na rynku AMD wzrósł o 0,4 %, Intela spadł o 1,2%, a z kolei NVIDII wzrósł o 0,68%. Jeśli zaś chodzi o poszczególne firmy, to AMD zmniejszyło dostawy o 12,7%, Intel o 16,5%, a NVIDIA o 11,7%. Mimo tych spadków Intel nadal zajmuje czołowe miejsce z 71% udziałem na rynku. Całościowo ujmując mamy spadek dostaw GPU o 15,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem, co według prezesa JPR Jona Peddie'go wskazuje na "spadek historycznego wskaźnika obejmującego okres 10 lat o 6,8%". Wyniki kwartalne tłumaczyć może po części fakt, że NVIDIA wprowadziła pod koniec roku swoje topowe układy RTX z serii 40, na które mało kto mógł sobie pozwolić. Możliwe, że sytuacja się poprawi, jednak obecne wyniki ukazują "równie pochyłą".

Źródło: JonPeddie