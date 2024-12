Soundcore Space One Pro - premiera nowych wokółusznych słuchawek bezprzewodowych z szybkim ładowaniem

Soundcore znany jest z dobrze brzmiących, niedrogich słuchawek bezprzewodowych. Właściciel marki, firma Anker postanowiła zawalczyć na wyższych partiach rynku i wypuściła nową propozycję, model Space One Pro ze średnio-wysokiego segmentu. Nowe słuchawki wyróżniają się zaawansowaną technologią aktywnej redukcji szumów (ANC) oraz bardzo szybkim ładowaniem akumulatora, co ma być ich kluczowymi zaletami. Znamy również cenę i datę dostępności nowego modelu.

Soundcore Space One Pro to nowa propozycja ze średnio-wysokiego segmentu rynku konsumenckich, bezprzewodowych słuchawek wokółusznych z zaawansowaną implementacją ANC.

Soundcore Space One Pro to bezprzewodowe słuchawki wokółuszne z łącznością Bluetooth 5.3, które wspierają Dolby Audio oraz kodeki SBC, AAC i LDAC. Model ten wyposażony jest w 40 mm przetwornik z membraną wykonaną z polieteroeteroketonu (PEEK) i poliuretanu. Słuchawki są składane, co zmniejsza ich rozmiar o 50%, a regulacja muszli pozwala na dostosowanie kąta nachylenia od 5 do 8 stopni. Space One Pro posiada również cztery wbudowane mikrofony odpowiedzialne za aktywną redukcję szumów (ANC), wspierane przez adaptacyjny algorytm ANC 3.0 (nazwa własna technologii producenta).

Soundcore Space One Pro Pasmo przenoszenia słuchawek 20 Hz - 20 000 Hz Średnica przetwornika / membrany 40 mm Dynamika 135 dB Impedancja 16 Ohm Pasmo przenoszenia mikrofonu Brak danych Czułość mikrofonu Brak danych Wersja standardu Bluetooth Bluetooth 5.3 Obsługiwane kodeki audio SBC, AAC, LDAC Czas pracy z włączonym ANC ON 40 godzin Czas pracy z wyłączonym ANC OFF 60 godzin Port ładowania USB typu C Złącza audio Jack 3,5 mm Czas ładowania 5 minut - 8 godzin Wersje kolorystyczne Czarna i biała Waga 286 gram Cena 849 zł

Soundcore Space One Pro wyróżniają się bardzo szybkim ładowaniem – 5 minut ładowania wystarcza na 8 godzin odtwarzania muzyki. W pełni naładowany akumulator zapewnia 60 godzin pracy bez aktywnej redukcji szumów i 40 godzin z włączonym ANC. Model ten wspiera również funkcję Easy Chat, która automatycznie wycisza muzykę podczas rozmowy i wznawia odtwarzanie po jej zakończeniu. Słuchawki są kompatybilne z aplikacją Soundcore, oferującą m.in. equalizer HearID 2.0. Premiera rynkowa Space One Pro zaplanowana jest na 1 października 2024 roku, a ich cena wynosi 849 zł. Oryginalne etui dostępne będzie osobno w cenie 159 zł.

Źródło: Soundcore