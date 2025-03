SoundMAGIC P58BT ANC - nowe średniopółkowe słuchawki bezprzewodowe z dotykowym sterowaniem trafiają do sprzedaży

SoundMAGIC to brytyjskie przedsiębiorstwo znane z produkcji wysokiej jakości urządzeń audio. 27 sierpnia 2024 roku firma wprowadza na globalny rynek nowe, niedrogie, średniopółkowe, bezprzewodowe słuchawki wokółuszne, które wyróżniają się dotykowym panelem sterowania oraz skuteczną, aktywną redukcją szumów. Model P58BT ANC ma zaoferować również przyzwoity czas pracy na akumulatorze, choć kosztem obsługi bardziej zaawansowanych kodeków audio.

SoundMAGIC P58BT ANC to nowe słuchawki bezprzewodowe Bluetooth 5.3 z dotykowym panelem sterowania. Produkt zaoferuje 35 godzin odtwarzania muzyki z włączoną aktywną redukcją szumów, która wycisza hałas o 28 dB.

SoundMAGIC P58BT ANC to nowe, bezprzewodowe słuchawki wokółuszne wyposażone w Bluetooth 5.3 oraz dotykowy panel sterowania. Model ten zawiera 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne wykonane z neodymowo-żelazowo-borowego stopu i kompozytowych membran, które mają zapewniać głębokie basy, szczegółowe średnie tony oraz delikatnie wyeksponowane wysokie tony. Pałąk słuchawek został wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, a nauszniki i poduszka pałąka z silikonu, odpornego na pot, wodę oraz makijaż. Słuchawki posiadają akumulator litowo-jonowy o pojemności 800 mAh, co przekłada się na 60 godzin odtwarzania muzyki przy wyłączonym ANC oraz 35 godzin z włączoną aktywną redukcją szumów.

SoundMAGIC P58BT ANC Pasmo przenoszenia słuchawek Brak danych Średnica przetwornika / membrany 40 mm Dynamika 115 dB Impedancja 38 Ohm Pasmo przenoszenia mikrofonu Brak danych Czułość mikrofonu 42 dB Wersja standardu Bluetooth Bluetooth 5.3 Obsługiwane kodeki audio SBC, AAC Poziom wytłumienia szumów ANC -28 dB Czas pracy z włączonym ANC ON 35 godzin Czas pracy z wyłączonym ANC OFF 60 godzin Port ładowania USB typu C Złącza audio Jack 3,5 mm Czas ładowania Brak danych Wersje kolorystyczne Czarny i srebrny Waga 305 g Cena 424 zł + 62 zł (wysyłka)

Model P58BT ANC wyróżnia się systemem aktywnej redukcji szumów (ANC), który dzięki dwóm wbudowanym mikrofonom redukuje hałas na poziomie -28 dB, co oznacza, że dźwięki otoczenia są odczuwalnie cichsze nawet o 8 razy. Dodatkowo słuchawki wyposażono w technologię redukcji szumów dla mikrofonu CVC, co poprawia jakość rozmów. Słuchawki obsługują również tryb gry, który minimalizuje opóźnienia dźwięku. Nowy model można naładować za pomocą portu USB typu C, a dzięki złączu Jack 3,5 mm, można je podłączyć do różnych urządzeń, takich jak np. karty dźwiękowe. Słuchawki są dostępny w kolorach czarnym i srebrnym, a ich cena wynosi 424 zł z VAT, natomiast koszt wysyłki do Polski to dodatkowe 62 zł.

Źródło: SoundMAGIC