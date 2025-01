Cambridge Audio Melomania P100 - nowe bezprzewodowe słuchawki wokółuszne z wbudowanym wzmacniaczem w klasie A/B

Cambridge Audio to największy brytyjski producent sprzętu elektroakustycznego z siedzibą w Londynie, od 1968 roku nieprzerwanie wprowadza na rynek produkty audio wysokiej jakości. Teraz przedsiębiorstwo zapowiedziało nowe bezprzewodowe słuchawki Melomania P100, wyposażone we wbudowany wzmacniacz klasy A/B. Model ten charakteryzuje się m.in. długim czasem pracy na akumulatorze, aktywną redukcją szumów (ANC) oraz Qualcomm cVc.

Cambridge Audio zaprezentowało nowe bezprzewodowe słuchawki Melomania P100, wyposażone w przetworniki o średnicy 40 mm wykonane z trójwarstwowego kompozytu z poliuretanu i polieteroeteroketonu. Produkt posiada wbudowany wzmacniacz słuchawkowy, co jest standardem w konstrukcji słuchawek bezprzewodowych. Jednak model ten wyróżnia się zastosowaniem wzmacniacza klasy A/B, który zapewnia wyższą jakość dźwięku i mniejsze zakłócenia w porównaniu do wzmacniaczy klasy D stosowanych w tańszym sprzęcie. Słuchawki obsługują Bluetooth 5.3 oraz kodeki aptX Lossless, aptX Adaptive, AAC i SBC, co gwarantuje bezprzewodowe połączenie o opóźnieniach do 80 ms.

Cambridge Audio Melomania P100 Średnica przetwornika / membrany 40 mm Klasa wbudowanego wzmacniacza A/B Chip audio Qualcomm QCC3084 Liczba mikrofonów 2 + 2 ANC + 2 Qualcomm cVc Wersja standardu Bluetooth Bluetooth 5.3 Obsługiwane kodeki audio aptX Lossless, aptX Adaptive, AAC, SBC Opóźnienia transmisji do 80 ms Czas pracy z włączonym ANC ON do 60 godzin Czas pracy z wyłączonym ANC OFF do 100 godzin Port ładowania USC typu C Czas ładowania 160 minut Posiada złącze Jack 3,5 mm Tak Wersje kolorystyczne Czarny i biały Waga 330 gramów Cena 279 euro, około 1199 zł

Melomania P100 posiada akumulator pozwalający na 60 godzin muzycznej rozrywki z włączonym ANC oraz na 100 godzin z wyłączoną aktywną redukcją szumów. Akumulator można naładować w czasie 160 minut, a 5 minut ładowania zapewnia 4 godziny odtwarzania muzyki bez włączonego ANC. Słuchawki są wyposażone w 6 mikrofonów: dwa do zbierania głosu podczas rozmów, dwa do działania ANC oraz dwa wykorzystywane przez technologię Qualcomm cVc, która redukuje odgłosy i szumy z otoczenia podczas rozmów telefonicznych. Słuchawki zaoferują złącze jack 3,5 mm. Produkt naładujemy przez port USB typu C, który może również służyć do przesyłu dźwięku z innych urządzeń. Melomania P100 będzie dostępna w sprzedaży od 15 lipca 2024 roku, w czarnej i białej kolorystyce, w cenie 279 euro, czyli około 1199 zł.

Źródło: Cambridge Audio