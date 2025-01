FiiO K19 i K9 AKM - zaprezentowano nowe topowe karty dźwiękowe Hi-Fi dla najbardziej wymagających użytkowników

Fiio to ceniona chińska marka audio Hi-Fi, powstała w 2007 roku. Konstrukcje firmy są oparte na hi-endowych podzespołach i celują w najwyższą półkę, również cenową. Nie jest to jednak sprzęt typowo audiofilski, bowiem za słowami idą faktyczne rozwiązania i możliwości. Nie inaczej jest w przypadku nowych, topowych kart dźwiękowych Hi-Fi K19 i K9 AKM, które zostały oparte o komponenty takich firm jak Analog Devices, ESS Technology i Asahi Kasei Microdevices.

Fiio K19 i K9 AKM to topowe karty dźwiękowe Hi-Fi, które zostały oparte hi-endowych podzespołach i posiadają m.in. korektory DSP, wbudowane wzmacniacze słuchawkowe dużej mocy i wysokiej jakości przetworniki DAC.

Fiio K9 to najwyżej pozycjonowana zewnętrzna karta dźwiękowa Hi-Fi producenta, wyposażona w dwa 32-bitowe przetworniki DAC ES9039SPRO od ESS Technology. Przetworniki analogowo-cyfrowe współpracują z oscylatorem zegara ACCUSILICON AS318-B, charakteryzującym się wysoką dokładnością w czasie cyfrowego przetwarzania danych, np. podczas equalizacji dźwięku w korektorze DSP. Producent prowadzi ręczną selekcję tych elementów dla swoich produktów, chcąc zapewnić najwyższą jakość. Sercem urządzenia jest 64-bitowy procesor ADSP-21565 od Analog Devices, zdolny do wykonania 6,4 miliarda instrukcji na sekundę. Dzięki temu możliwa jest obsługa graficznego, parametrycznego korektora DSP z 31 pasmami, umożliwiającego pełną edycję dźwięku przy próbkowaniu od 44.1 kHz do 192 kHz. Wszystko to można kontrolować za pomocą dedykowanej aplikacji dostępnej na systemy Windows, macOS, iOS oraz Android.

Fiio K9 AKM posiada również wbudowany zbalansowany wzmacniacz słuchawkowy o dużej mocy, oparty na układach THX AAA 788+, pracujący równolegle na 8 kanałach, które tworzą 4 pary zbalansowanych kanałów wyjściowych. Oddaje to użytkownikowi aż 8000 mW na jedną słuchawkę przy obciążeniu o impedancji 32 Ohm. To naprawdę duża moc jak na wzmacniacz słuchawkowy, dzięki czemu może on wysterować słuchawki o bardzo dużych impedancjach, np. 300 i 600 Ohm. Producent zwraca również uwagę, że cyfrowa sekcja procesora DSP, przetworniki DAC i analogowe wzmacniacze są umieszczone na osobnych płytkach drukowanych i są osobno ekranowane, aby zminimalizować wewnętrzne zakłócenia. Sprzęt obsługuje połączenia poprzez: USB, Bluetooth, wejście optyczne, koaksjalne, HDMI oraz HDMI ARC.

Fiio K9 AKM to niżej pozycjonowana zewnętrzna karta dźwiękowa Hi-Fi, która wykorzystuje dwa przetworniki DAC AK4191EQ oraz AK4499EX od Asahi Kasei Microdevices. Pierwszy z nich pełni rolę filtra cyfrowego oraz modulatora, drugi zaś to właściwy układ DAC, w którym odbywa się konwersja sygnału z postaci cyfrowej na analogową. Sekcja wzmacniacza została oparta o układ THX AAA 768+, oferując moc 780 mW przy obciążeniu 300 Ohm i 2000 mW dla obciążenia 32 Ohm. Urządzenie dysponuje m.in. wyjściami audio: S/PDIF, 4,4 mm Pentaconn, RCA oraz w pełni zbalansowanymi wyjściami XLR. Całości dopełnia interfejs Bluetooth wspierający kodek aptX-HD. Nowe topowe karty dźwiękowe ukażą się w sklepach w najbliższych tygodniach, choć producent nie podał jeszcze sugerowanych cen dla swoich urządzeń. Mimo to należy się przygotować na wydatek co najmniej powyżej 2000 zł za sztukę.

FiiO K19

FiiO K9 AKM

