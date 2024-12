Recenzja Sonos Ace. Dla mnie to najlepsze bezprzewodowe słuchawki 2024 roku. Są po prostu imponujące

Słuchawki Sonos Ace niedawno miały swoją premierę, a ja miałem przyjemność używać ich przez niemal 2 tygodnie przed oficjalnym startem sprzedaży. Już teraz mogę śmiało napisać, że jestem w tych słuchawkach zakochany. Są to jedne z najlepszych, o ile po prostu nie najlepsze wokółuszne słuchawki Bluetooth, jakie kiedykolwiek testowałem. Zapewniają tak znakomite wrażenia, zarówno pod względem jakości wykonania, jakości dźwięku, stylistyki, ergonomii, łatwości obsługi, jak i funkcjonalności, że moim zdaniem zasługują na ocenę 10/10. Czy jakieś słabsze strony też się znajdą? Cóż, produktów idealnych po prostu nie ma, ale ja po dwóch tygodniach intensywnych testów nie dopatrzyłem się kompletnie niczego poważnego. Jedyną istotną kwestią, którą trzeba po prostu przełknąć, jest cena, choć nawet ona nie jest całkowicie zaporowa. Zapraszam do testu.

Autor: Tomasz Duda

Krótka charakterystyka słuchawek Sonos Ace może wyglądać następująco. Świetna jakość wykonania, minimalistyczna i elegancka stylistyka, imponujący komfort noszenia, szeroki zakres regulacji pałąka, fenomenalna aktywna redukcja szumu, bardzo dobry tryb przezroczysty, wsparcie dla Dolby Atmos i śledzenia ruchu głowy, łączność z dwoma odtwarzaczami naraz (multipoint), funkcja automatycznej pauzy (rozpoznawanie założenia i zdjęcia słuchawek), szybkie ładowanie, dobry czas pracy na akumulatorze, przepiękne, czyste, szczegółowe brzmienie, pasujące do wielu różnych gatunków muzycznych, wygodne i łatwe sterowanie, opcjonalna łączność przewodowa, dobra aplikacja mobilna na systemy iOS oraz Android, a do tego opcja odbierania dźwięku z soundbara Sonos Arc. Tutaj nie tylko czuć jakość, ale też widać ją i słychać.

Sonos Ace to dosłownie pierwsze słuchawki w ofercie tej firmy, więc nie mam pojęcia, jakim cudem udało im się stworzyć produkt tak dopracowany niemal po każdym względem. Te słuchawki wyznaczają nowy standard w swojej klasie. Są po prostu fenomenalne.

Rzecz jasna każdy, kto kojarzy produkty firmy Sonos, zapewne domyśla się, że bardzo tanio nie będzie. Co prawda w walucie europejskiej koszt wynosi 449 Euro, czyli około 1760 zł i dla mnie wydaje się on bardzo słuszny. Jednak oficjalna polska cena jest wyższa, bo wynosi 2149 zł. Oczywiście każda osoba musi sama ocenić, czy chce tyle wydać na słuchawki, ale moim zdaniem jeśli je kupisz, to niemal na pewno nie będziesz zawiedziony. Moim zdaniem najważniejszą cechą każdego produktu nie jest ani specyfikacja, ani koszt zakupu. Najbardziej istotne jest to, aby cena była usprawiedliwiona przez to, co użytkownik faktycznie dostaje. W przypadku słuchawek Sonos Ace relacja ceny do jakości i wrażeń, jakie zapewniają, jest całkiem dobra. Jeśli się patrzy tylko na tabelkę ze specyfikacją, to nie da się tego zauważyć, ale gdy ktoś założy ten produkt na głowę i usłyszy jak rewelacyjnie działa ANC oraz tryb transparentny, a także jak pięknie te słuchawki grają, to myślę, że szybko przestanie mieć wyrzuty sumienia związane z takim wydatkiem.

Sonos Ace Apple AirPods Max Konstrukcja Słuchawki wokółuszne, zamknięte Słuchawki wokółuszne, zamknięte Wodoszczelność brak brak Sterowanie przyciski, suwak przyciski, pokrętło Łączność Bluetooth 5.4 z multipoint,

łączność przewodowa (USB-C + mini jack 3,5 mm) Bluetooth 5.0 z multipoint (tylko między urządzeniami Apple), Wspierane kodeki aptX Lossless (bezstratny),

Apple ALAC (bezstratny), SBC AAC, SBC ANC tak tak Tryb przezroczysty tak tak Deklarowany czas pracy 30 godzin (słuchawki bez ANC),

24 godziny (słuchawki z ANC) b/d (słuchawki bez ANC),

20 godzin (słuchawki z ANC) Pojemność akumulatora 1060 mAh b/d Ładowanie przewodowe przez USB-C przewodowe przez USB-C Pasmo przenoszenia 10 - 20000 Hz 20 - 20000 Hz Przetworniki Dynamiczne, 40 mm Dynamiczne, 40 mm Mikrofony tak, 8 sztuk tak, 9 sztuk Dodatkowe funkcje TV Audio Swap (odbieranie dźwięku z soundbara), śledzenie ruchu głowy, dźwięk przestrzenny, Dolby Atmos śledzenie ruchu głowy, dźwięk przestrzenny, Dolby Atmos Wymiary 191 x 160 x 85 mm 187,3 x 168,6 x 83,4 mm Masa 312 g 385 g Cena 2149 zł 2699 zł

Sonos to firma, która stara się tworzyć system domowego audio. Ich głośniki można łączyć w zestawy, które mogą ze sobą współgrać albo odtwarzać muzykę tylko w konkretnych pokojach. Miałem już do czynienia wcześniej z ich produktami i za każdym razem robiły one bardzo dobre wrażenie, zwłaszcza pod względem jakości dźwięku i łatwości obsługi. Do moich ulubionych należy para głośników Sonos Era 300, które testowałem na łamach portalu PurePC.pl. Na pierwszy rzut oka nie mają one prawa grać aż tak imponująco, a jednak grają. I podobnie jest właśnie ze słuchawkami Sonos Ace. Niby zwykłe słuchawki, jakich wiele na rynku, ale gdy je założysz i puścisz muzykę, to… ciężko to opisać. Warto podkreślić fakt, że są one dosłownie pierwszym modelem słuchawek w ofercie tego amerykańskiego producenta, a mimo to udało mu się stworzyć model tak dobry, że od razu wskoczył do ścisłej elity najlepszych wokółusznych słuchawek bezprzewodowych w danej cenie.