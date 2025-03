Recenzja Motorola Moto Buds+. To wygodne i świetnie grające słuchawki bezprzewodowe z ANC i ładowaniem indukcyjnym

Jakie masz oczekiwania wobec małych słuchawek bezprzewodowych? Jedno proste pytanie, wiele różnych odpowiedzi. Dla jednych osób zdecydowanie najważniejsze będzie to, aby słuchawki oferowały możliwie jak najlepszą jakość dźwięku. I nie ma się co dziwić, w końcu odtwarzanie muzyki to jest ich główne zadanie. Jednak są też takie osoby, którym wystarczy po prostu niezłe brzmienie, a za to większą uwagę przykładają do komfortu, jakości wykonania i trwałości konstrukcji. Jeszcze inni stwierdzą, że kupią tylko słuchawki, które mają kilka istotnych funkcji, m.in. ANC, multipoint, ładowanie bezprzewodowe czy tryb transparentny, albo zwrócą uwagę na długi czas pracy na baterii. W przypadku słuchawek Moto Buds+ producent stara się zaoferować użytkownikom wszystkie powyższe cechy i jeszcze kilka innych. Jednak najważniejsze pytanie brzmi: czy to wszystko jest warte 599 zł? Oto moje wrażenia.

Autor: Tomasz Duda

Motorola Moto Buds+ to kolejne bezprzewodowe słuchawki dokanałowe, które w ostatnim czasie zawitały do redakcji PurePC. Stworzone zostały we współpracy ze znaną firmą Bose. Wyposażone są w aktywną redukcję szumów (ANC) oraz tryb przezroczysty, mają sterowanie dotykowe, które można dostosowywać do własnych potrzeb, posiadają certyfikat Hi-Res Audio, wspierają Dolby Atmos i Dolby Head Tracking, oferują możliwość łączenia z dwoma urządzeniami naraz oraz szybkiego przełączania się między nimi (multipoint), są odporne na zachlapanie, a oprócz tego działają całkiem długo na akumulatorze i mają etui z ładowaniem indukcyjnym. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to zapraszam do zapoznania się z recenzją słuchawek Moto Buds+.

Moto Buds+ na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się niczym szczególnym. Jednak są to jedne z najwygodniejszych słuchawek TWS, jakie testowałem, a do tego oferują zaskakująco wysoką jakość dźwięku i mają kilka innych zalet.

Od razu na początku warto podkreślić następującą deklarację producenta: “Dolby Atmos i Dolby Head Tracking wymagają zgodnego smartfona Motorola”. Nawet jeśli ktoś nie ma zamiaru z tego korzystać, to trzeba przyznać, że sama obecność tych funkcji może dla niektórych osób być zaletą, natomiast ograniczanie ich do wybranych modeli smartfonów jednego producenta nie jest pozytywną informacją. Z mojego punktu widzenia powyższa cecha jest więc jednocześnie zaletą, jak i wadą. Przykładowo na moim prywatnym Google Pixel 6a oraz na testowym Samsungu Galaxy S24 Ultra to nie zadziała, ale w redakcji mamy jeszcze smartfon Motorola Edge 50 Pro, więc można choćby podjąć próbę sprawdzenia, czy efekty Dolby działają.

Motorola Moto Buds+ Teufel Real Blue TWS 3 Creative Aurvana Ace 2 Konstrukcja Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Wodoszczelność IPx5 (mocniejsze zachlapanie, pot) IPx4 (zachlapanie, pot) IPx5 (mocniejsze zachlapanie, pot) Sterowanie panele dotykowe panele dotykowe panele dotykowe Łączność Bluetooth 5.3, multipoint Bluetooth 5.3, multipoint Bluetooth 5.3, multipoint Wspierane kodeki LHDC 5.0, AAC, SBC

efekty: Dolby Atmos, Dolby Head Tracking AAC, SBC aptX, aptx Adaptive, aptX Lossless, AAC, LC3, SBC ANC tak tak tak Tryb przezroczysty tak tak tak Deklarowany czas pracy 8 godzin (słuchawki bez ANC),

6 godzin (słuchawki z ANC),

38 godzin (wraz z etui bez ANC),

b/d (wraz z etui z ANC) 9 godzin (słuchawki bez ANC),

6 godzin (słuchawki z ANC),

37 godzin (wraz z etui bez ANC),

24 godziny (wraz z etui z ANC) 6 godzin (słuchawki bez ANC),

4 godziny (słuchawki z ANC),

24 godziny (wraz z etui bez ANC),

16 godziny (wraz z etui z ANC) Pojemność akumulatora b/d 45 mAh w każdej słuchawce,

400 mAh w etui 52 mAh w każdej słuchawce,

470 mAh w etui Ładowanie indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C, indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C, indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C, Pasmo przenoszenia b/d 10 - 20000 Hz 5 - 40000 Hz Przetworniki Dynamiczne, podwójne:

11 mm + 6 mm Dynamiczne, 12 mm Dynamiczne, 10 mm Mikrofony 6x, wielokierunkowe 6x, wielokierunkowe 6x, wielokierunkowe Obsługa asystentów głosowych Asystent Google Asystent Google, Siri (Apple) Asystent Google, Siri (Apple) Wymiary b/d (słuchawki)

60 x 49 x 25 mm (etui ładujące) 24 x 21 x 18 mm (słuchawki),

71 x 36 x 34 mm (etui ładujące) 34 x 25,8 x 23,3 mm (słuchawki),

64,7 x 49,1 x 26,9 mm (etui ładujące) Masa słuchawka: b/d

etui: 42,8 g słuchawka: 5,8 g

etui: b/d słuchawka: 4,7 g

etui: 37,2 g Cena 599 zł 689 zł 699 zł

Jeśli chodzi o elementy odpowiedzialne za odtwarzanie dźwięku, to mamy tutaj pewną ciekawostkę. Otóż w modelu Moto Buds+ zastosowano dwa przetworniki w każdej słuchawce i w dodatku są to dwa przetworniki dynamiczne. Jeden z nich ma średnicę 11 mm i jest odpowiedzialny za reprodukcję tonów niskich i częściowo średnich, a drugi ma 6 mm i odtwarza wyższy zakres tonów średnich odraz częstotliwości wysokie. Nie wszystkie słuchawki w cenie do 600 zł mają takie rozwiązanie, więc można to wstępnie uznać za zaletę. Jest szansa, że słuchawki będą oferowały lepszą szczegółowość lub mniejsze zniekształcenia. Oczywiście w dalszej części testu sprawdzę, jak to wygląda w praktyce. Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth v5.3. Warto dodać, że ANC ma tutaj dwa tryby działania: pełny (najmocniejszy) oraz adaptacyjny, który dopasowuje moc działania do dźwięku w otoczeniu. Z kolei tryb przezroczysty ma tylko jeden stopień, czyli włączony lub wyłączony. Słuchawki wyposażone są też w trzy mikrofony w każdej słuchawce, a przykładowe nagranie głosu można znaleźć w dalszej części tej recenzji.