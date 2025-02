Sony WF-1000XM5 - bezprzewodowe słuchawki douszne, które mają wynieść ANC na nowy poziom. Tymczasem zrobiły to ceną...

Po ponad dwóch latach od debiutu poprzednika Sony oficjalnie zaprezentowało najnowsze słuchawki bezprzewodowe WF-1000XM5. Już starszy brat był całkiem dobrze oceniany pod kątem jakości dźwięku i wykonania, choć miał również kilka wad. Tym razem pchełki od Sony skupiają się na jak najlepszym wyciszaniu otoczenia, poprawiają komfort użytkowania, a także zapewniają nowy przetwornik dźwięku. Niestety wraz z innowacjami drastycznie wzrosła także cena.

Nadchodzi kolejna generacja słuchawek bezprzewodowych od Sony - WF-1000XM5. Na pokładzie znajdzie się zaawansowany system redukcji hałasu, obsługa kodeka audio LDAC oraz technologia wspierana przez AI.

Przy okazji prezentacji nowych słuchawek, Sony wprowadziło hasło "For The Music", którym sygnowane będą produkty firmy. Ma ono oznaczać najlepsze jakościowo urządzenia audio. Jak już wspomniano we wstępie, same pchełki - Sony WF-1000XM5 - oparte są o system, który ma zapewnić bardzo dobrą redukcję hałasu. Każda słuchawka wyposażona jest w trzy mikrofony, z których dwa to mikrofony sprzężenia zwrotnego, mające za zadanie redukowanie niskich częstotliwości. Wspierane są przez autorski zintegrowany układ V2 oraz procesor redukcji hałasu QN2e HD. Dodatkowo kształt słuchawek oraz szeroka gama wkładek (możemy wybrać nawet rozmiar SS, materiał to pianka poliuretanowa) mają dopełnić całość. Są one także o 25% mniejsze od poprzedników i nieco lżejsze. Rozwiązanie ma nam zapewnić najlepsze jakościowo ANC, jakie jest do tej pory dostępne (wykorzystywana jest również głęboka sieć neuronowa - DNN - oraz czujniki przewodnictwa kostnego). Oczywiście są to tylko slogany, jednak Sony już w poprzednich modelach pokazało "co potrafi".

Sony WF-1000XM5 Przetwornik Dynamic Driver X (8,6 mm) Procesor V2 + QN2e HD Ładowanie 3 min ładowania = 1h pracy

Obsługa technologii Qi Czas pracy do 8 godzin bez etui

do 24 godzin z etui Norma IP IPX4 System ANC 2 x 3 mikrofony (w tym 2 sprzężenia zwrotnego) Kodek audio LDAC Certyfikaty Hi-Res Audio Wireless, 360 Reality Audio Łączność Bluetooth Waga Słuchawka - 5,9 g Wersje kolorystyczne Czarna, srebrna Cena 1399 zł

Słuchawki wyposażone zostały w nowy akustyczny przetwornik Dynamic Driver X. Ma on się charakteryzować obsługą szerokiego pasma przenoszenia... natomiast brak konkretnych informacji (nie tylko w tej kwestii), więc nie wiemy o jakich wartościach mowa. Wiemy jednak, że piąta generacja obsługuje kodek LDAC, system oparty na AI (DSEE Extreme - interpolacja muzyki w czasie rzeczywistym), a także technologię 360 Reality Audio. Spotkamy się tu również z rozwiązaniem podobnym do Spatial Audio od Apple, ponieważ słuchawki są w stanie śledzić ruchy naszej głowy i odpowiednio dostosowywać dźwięk. Za pośrednictwem transmisji Bluetooth możemy połączyć dwa urządzenia jednocześnie (Multipoint). Pchełki mają nam zapewnić do 8 godzin pracy (24 godziny z etui), a umieszczenie ich w etui ładującym na 3 minuty, pozwoli na dodanie dodatkowej godziny. Debiut produktu odbędzie się już w sierpniu tego roku (2023 r.), z kolei sugerowana cena to 1399 zł.

Źródło: Sony