Sony PlayStation 5 - pokaz gier oraz wygląd konsoli nowej generacji

Minęło już kilka miesięcy od czasu pamiętnego wystąpienia Marka Cerny'ego z firmy Sony, podczas którego dostaliśmy pierwsze konkretne informacje na temat specyfikacji konsoli PlayStation 5. Od tamtego czasu zapanowała kompletna cisza, a japoński producent bardzo niechętnie dzielił się jakimikolwiek informacji na temat nowej generacji. Pierwotnie 4 czerwca miał odbyć się pokaz "The Future of Gaming" firmy Sony, gdzie po raz pierwszy mieliśmy zobaczyć pierwsze gry zmierzające na konsolę PlayStation 5. W wyniku protestów odbywających się w USA, wydarzenie został jednak przesunięte do 11 czerwca. Dzisiaj na szczęście nie doszło już do żadnych opóźnień, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć co przygotowała dla graczy firma Sony na najbliższe miesiące.

Firma Sony podczas pokazu "The Future of Gaming" zaprezentowała pierwsze gry zmierzające na konsolę PlayStation 5.

Największą niespodzianką była prezentacja Marvel Spider-Man: Miles Morales, będąca kontynuacją Spider-Mana, wydanego przez studio Insomniac Games w 2018 roku. Spider-Man: Miles Morales trafi na półki sklepowe jeszcze w tym roku, wraz z konsolą PlayStation 5. O samej produkcji nie wiele jednak wiemy, prócz tego, że wcielimy się w Milesa Moralesa, który był głównym bohaterem animacji Spider-Man: Into the Spider-Verse (Uniwersum). Produkcja ma być przygotowana na nieco mniejszą skalę w konsekwencji będąc czymś w rodzaju Uncharted: Lost Legacy.

Nie mogło także zabraknąć wyścigowej produkcji z cyklu Gran Turismo. Podczas pokazu "The Future of Gaming" zaprezentowano pierwszy trailer z gry Gran Turismo 7, za które ponownie odpowiada studio Polyphony Digital. Gra pojawi się wyłącznie na PlayStation 5 i zaoferuje zarówno obszerną kampanię dla pojedynczego gracza jak również tryb multiplayer. Niestety prócz krótkiego trailera oraz gameplayu nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych informacji na temat daty premiery, co oznacza, że najpewniej w tym roku nie uda nam się zagrać.

Niespodzianką było również ujawnienie trzeciej części przygód Agenta 47, gry HITMAN III. Tytuł tworzony przez studio IO Interactive pojawi się na półkach sklepowych w styczniu 2021 roku. Nie poznaliśmy niestety zbyt wielu informacji, jednak zaprezentowany materiał z gry pokazał nam fragment misji odbywającej się w Dubaju. Choć na razie potwierdzono tylko wersję na PlayStation 5, prawdopodobnie HITMAN III pojawi się również na PC oraz Xbox Series X. Bardzo miłą niespodzianką był także pokaz remake'u Demon's Souls, czyli gry-protoplasty Dark Souls. Nowa wersja doczeka się wyraźnie poprawionej oprawy graficznej, ze wsparciem dla rozdzielczości 4K Ultra HD oraz HDR. Podczas prezentacji pokazano również pierwszy materiał z gry Horizon II: Forbidden West, który będzie kontynuacją przygód Alloy. Gameplay trailer pokazał nam dużo bardziej złożony i obszerny świat gry, który będzie oferował nieporównywalnie lepszą jakość oprawy graficznej. Niestety nie wiemy jeszcze kiedy Horizon II: Forbidden West zadebiutuje, ale najpewniej będzie to 2021 rok.

Tak jak przypuszczaliśmy, podczas wydarzenia "The Future of Gaming" zaprezentowano również pierwszy trailer z gry Resident Evil VIII: Village, który będzie kontynuacją gry Resident Evil VII. Materiał potwierdza informacje, które już od pewnego czasu przedostawały się do sieci. Będzie dużo mroczniej, a fabuła skupi się m.in. na wiedźmach oraz wilkołakach. Na pierwszym planie pojawią się motywy okultystyczne oraz nadprzyrodzone. Najpewniej też będziemy kierować trzema różnymi bohaterami, m.in. Ethanem, którego poznaliśmy w poprzedniej części. Tytuł pojawi się w sprzedaży w 2021 roku.

Na samym końcu prezentacji w końcu ujawniono wygląd konsoli Sony PlayStation 5. A raczej dwóch, bowiem w sprzedaży pojawią się dwa warianty - pierwszy z napędem Ultra HD Blu-ray oraz drugi - Digital - który będzie pozbawiony napędu optycznego. Konsola prezentuje się bardzo futurystycznie, jednocześnie jednak inaczej od tradycyjnego "klocka" w postaci Xboxa Series X. Urządzenie jest z pewnością smuklejsze od sprzętu Microsoftu, jednak jest zdecydowanie zbyt wcześnie by ocenić jak może sprawować się zamontowany układ chłodzenia. Konsola jest spójna kolorystycznie z nowym padem - producent oferuje nam m.in. białą wersję, jednak z pewnością w sprzedaży pojawi się także czarny wariant. Oprócz konsoli, w sprzedaży pojawi się także kilka akcesoriów w postaci stacji dokującej dla padów Dual Sense, pilot do obsługi konsoli (przyda się z pewnością jeśli urządzenie wykorzystamy do oglądania filmów na płytach 4K Ultra HD Blu-ray), kamerę oraz słuchawki 3D Sense. Niestety nadal nie poznaliśmy konkretnej daty premiery oraz ceny PlayStation 5, ale dobrze że mamy w końcu wgląd w sam wygląd urządzenia.

