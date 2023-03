Snapdragon 7+ Gen 2 - wiadomo już, które modele smartfonów otrzymają ten flagowy SoC jako pierwsze

Ledwo zdążyliśmy się dowiedzieć o nowym procesorze, jaki wprowadził Qualcomm, a już na horyzoncie widać pierwsze smartfony, które zostaną w niego wyposażone. Snapdragon 7+ Gen 2 jest skierowany dla smartfonów ze średnio-wysokiej półki cenowej. Jak dotychczas dwie marki potwierdziły, że ich nadchodzące urządzenia będą nim zasilane. Są nimi Xiaomi oraz realme. Debiut pierwszego smartfona z nowym SoC zobaczymy już za niecały tydzień.

Pierwszy smartfon ze Snapdragonem 7+ Gen 2 zadebiutuje 23 marca. Na kolejny również nie przyjdzie nam zbyt długo czekać.

Na "chińskim Twitterze" (Weibo) pojawiły się oficjalne informacje o nadchodzących smartfonach, które wykorzystają SD7+ Gen2. Jeśli chodzi o Xiaomi będzie to Redmi Note 12 Turbo. Smartfon oprócz tytułowego procesora prawdopodobnie posiadać będzie 6,67" ekran AMOLED o rozdzielczości FullHD+ oraz odświeżaniu wynoszącym 120 Hz. Mowa jest też o 50 MP obiektywie głównym, a także całkiem pojemnym akumulatorze (5500 mAh), który naładujemy z mocą 67 W. Jego premiera nastąpi przy okazji globalnego debiutu serii Redmi Note 12 już 23 marca tego roku. Wiadomo również o POCO F5, który ma otrzymać nowy SoC, jednak będzie to po prostu "rebrandowany" Note 12 Turbo. Z kolei Qualcomm rzekomo pracuje nad średniopółkowym Snapdragonem 685, który może się pojawić w Redmi Note 12 4G.

Marka realme szykuje się natomiast do zaprezentowania GT Neo5 SE. Tak jak w przypadku Xiaomi, specyfikacja smartfona nie jest całkowicie pewna, jednak jej przecieki dają nam pewien wgląd w to, czego można oczekiwać. Przypuszczalnie za wyświetlacz będzie odpowiadał panel AMOLED ze 144 Hz odświeżaniem. Na pokładzie ujrzymy 16 GB RAM oraz 512 GB pamięci wbudowanej. W kwestii aparatów nie powinno być zbyt wiele zmian w stosunku do modelu bez dopisku "SE". Spodziewać się można tej samej 50 MP jednostki głównej, 8 MP obiektywu szerokokątnego oraz 2 MP makro. Za system odpowiadać ma Android 13 z autorską nakładką Realme UI 4.0. Premiera przewidziana jest na okolice kwietnia bieżącego roku.

Źródło: GSM Arena