Smartfon realme C75 kosztuje mniej niż 1000 zł, a oferuje pojemną baterię oraz wodoszczelną konstrukcję. Zobacz, czy warto go kupić

Chiński producent smartfonów realme wprowadził do sprzedaży w Polsce kolejny model z dość budżetowej serii C. Nowość wyróżnia się spośród innych urządzeń głównie dwoma aspektami: akumulatorem o sporej pojemności oraz wytrzymałą konstrukcją, która przy okazji jest wodoszczelna. Nie powinniśmy oczekiwać zbyt dobrej wydajności, czy też obecności nowszych modułów łączności bezprzewodowej. Rzecz jasna w aspekcie fotograficznym także jest dość średnio.

Marka realme wprowadziła do sprzedaży smartfon, który może zainteresować osoby szukające modeli odpornych na upadki i zalania. Nowość zaoferuje nam pojemny akumulator i Androida 14, ale nie jest najlepiej wyceniona.

Już po pierwszym spojrzeniu na smartfona realme C75 i jego specyfikację mamy wrażenie, że coś tu jest nie tak. Na wyspie z aparatami znajdziemy bowiem trzy oczka, z których skorzystamy tak naprawdę tylko z jednego (drugie to zapewne czujnik głębi, a trzecie wydaje się atrapą). Producent zachwala swój model głównie z dwóch wspomnianych już aspektów: akumulatora o pojemności 5828 mAh ze wsparciem dla 45 W ładowania, a także tym, że sprzęt spełnia normy MIL-STD 810H oraz IP69. Niestety cała reszta nie jest zbyt dobra (z małym wyjątkiem, jeśli chodzi o ekran). Otrzymujemy bowiem układ od MediaTeka, który wydajnością odpowiada edycji Helio G81, gdyż w Geekbench 6.3.0 osiąga odpowiednio 418 oraz 1321 punktów. Pamięć RAM to przyzwoite 8 GB, natomiast wbudowana pamięć flash występuje w standardzie eMMC 5.1, więc wolne działanie przy większej ilości otwartych aplikacji jest prawie gwarantowane.

realme C75 Procesor MediaTek Helio G92 Max

2 x 2,0 GHz + 6 x 1,8 GHz Układ graficzny Mali-G52 MC2 (1 GHz) Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 128 lub 256 GB eMMC 5.1 Wyświetlacz 6,72" 2400 x 1080 px, IPS, 90 Hz (20:9)

ArmorShell, 391 PPI, 3 nity (min) 580 nitów (typ), 690 nitów (HBM) Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

Beidou, GPS, GLONASS Porty, złącza i sloty 1 x USB typu C

1 x Tacka na 2 karty Nano-SIM

1 x Slot na karty microSD do 2 TB (w miejscu tacki SIM) Normy odporności MIL-STD 810H, IP69 (2 m przez 24 h, 2,5 m przez 12 h) Aparaty tylne 50 MP Aparat przedni 8 MP Czujniki Akcelerometr, Czujnik magnetyczny, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Czytnik linii papilarnych w przycisku bocznym, Kompas, Żyroskop Akumulator 5828 mAh / 45 W (SuperVOOC) Wymiary i waga 165,9 x 76,22 x 7,99 mm / 196 g System operacyjny Android 14 (realme UI 5.0) Gwarancja 24 miesiące Cena 128 GB - 899 zł

256 GB - 999 zł

Wyświetlacz to z kolei panel IPS o rozmiarze 6,72 cala i odświeżaniu wynoszącym 90 Hz. Na uwagę zasługuje jasność minimalna, która może wynieść zaledwie 3 nity. Dostępna jest także funkcja Always On Display, choć w przypadku paneli IPS jest to jedynie ciekawostka, której nie warto używać, bo negatywnie wpływa na czas pracy urządzenia na akumulatorze - choć warto zaznaczyć, że na realme C75 i tak działa tylko przez chwilę. Moduły Wi-Fi i Bluetooth pochodzą z dość odległych czasów (ten pierwszy został przedstawiony w 2013 roku). Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, to warto się z nim wstrzymać, ponieważ na PurePC wkrótce pojawi się recenzja tego smartfona.

