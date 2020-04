Smartfon OnePlus 8 bez certyfikatu IP68 i ładowania indukcyjnego

Już niedługo na rynku pojawi się kolejna generacja smartfonów od OnePlusa. Zasłynęły one świetną wydajnością, płynnym systemem oraz stosunkowo atrakcyjną ceną. Na podstawie dotychczasowych przecieków możemy już stwierdzić, że nie inaczej powinno być i tym razem. Ba, wiele wskazuje na to, że tegoroczne modele będą najbardziej kompletnymi smartfonami w historii firmy. OnePlus 8 oraz OnePlus 8 Pro oficjalnie zadebiutują lada dzień, ale do sieci już teraz wyciekła dokładna specyfikacja obu urządzeń. Niestety jednak, nie obyło się bez pewnych rozczarowań - o ile "ósemka" Pro będzie całkowicie bezkompromisowym wyborem, to jednak podstawowy model będzie od niego zauważalnie gorszy...

Wszystkie wyczekiwane nowości trafią dopiero do OnePlusa 8 Pro, który pod wieloma względami będzie po prostu lepszy od podstawowej "ósemki".

Co by jednak nie mówić, pod wieloma względami specyfikacja OnePlusa 8 prezentuje się bardzo dobrze. Model ten zaoferuje ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+, który cechuje się odświeżaniem 90 Hz i niewielkim otworem na przednią kamerkę 16 Mpix. Pod jego powierzchnią znajdzie się czytnik linii papilarnych. Sercem urządzenia będzie rzecz jasna układ Qualcomm Snapdragon 865 z 8 lub 12 GB pamięci LPDDR4X RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.0. Niestety jednak, model ten nie otrzyma wyczekiwanej obsługi ładowania bezprzewodowego, jak również certyfikatu wodoszczelności IP68, przez co całość na papierze nie różni się wcale wiele od obecnego w sklepach OnePlusa 7T.

Wszystkie wyczekiwane nowości trafią dopiero do mocniejszego OnePlusa 8 Pro, który pod wieloma względami będzie po prostu lepszy. Oprócz IP68 czy możliwości ładowania indukcyjnego model ten zaoferuje większy i lepszy ekran (6,78 cala z odświeżaniem 120 Hz), większą baterię (4510 mAh vs 4300 mAh), lepszy główny aparat, jak również szybszą pamięć RAM LPDDR5. Pozostaje nam zatem mieć nadzieję, że podstawowa "ósemka" będzie odpowiednio tańsza od modelu Pro. Premiera smartfonów odbędzie się 14 kwietnia, a poniżej prezentujemy pełną specyfikację nowych OnePlusów.

OnePlus 8 OnePlus 8 Pro Ekran 6,55 cala AMOLED, FHD+ 2400x1080, odświeżanie 90 Hz 6,78 cala AMOLED, QHD+ 3168x1440, odświeżanie 120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 RAM i pamięć wewnętrzna 8/12 GB LPDDR4X RAM

128/256 GB UFS 3.0 8/12 GB LPDDR5 RAM

128/256 GB UFS 3.0 System Android 10 z Oxygen OS Android 10 z Oxygen OS Główny aparat fotograficzny 48 Mpix Sony IMX586, F/1.75, OIS/EIS;

16 Mpix (szerokokątny), F/2.2, 116°;

2 Mpix makro, F/2.4 48 Mpix Sony IMX689, F/1,78, OIS/EIS;

48 Mpix (szerokokątny), F/2.2, 120°;

8 Mpix telezoom, F/2.4, OIS;

5 Mpix z filtrem kolorów, F/2.4 Przedni aparat 16 Mpix Sony IMX471, F/2.0 16 Mpix Sony IMX471, F/2.0 Bateria 4300 mAh z ładowaniem 30 W 4510 mAh z ładowaniem 30 W (przewodowo i indukcyjnie) Wymiary 160,2 x 72,9 x 8,0 mm 165,3 x 74,4 x 8,5 mm Waga 180 g 199 g Inne Dual SIM, NFC, 5G IP68, Dual SIM, NFC, 5G

AKTUALIZACJA [17:10] Poznaliśmy właśnie europejskie ceny nowych OnePlusów. Cóż, delikatnie mówiąc, nie jest tanio - widocznie Snapdragon 865 z 5G robi swoje... Cennik poniżej:

OnePlus 8 8/128 GB – ok. 719/729 euro (ok. 3300 zł),

OnePlus 8 12/256 GB – ok. 819/829 euro (ok. 3770 zł),

OnePlus 8 Pro 8/128 GB – ok. 919/929 euro (ok. 4220 zł),

OnePlus 8 Pro 12/256 GB – ok. 1009/1019 euro (ok. 4630 zł).

Źródło: WinFuture