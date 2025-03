Słaba jakość wideo na YouTube? Nie jesteś sam, bo problem dotyka użytkowników iPhone, iPad, PC oraz Smart TV

W ostatnich dniach użytkownicy wielu urządzeń zaczęli doświadczać sporej niedogodności podczas oglądania treści wideo na platformie YouTube. Uruchamiając konkretny materiał, był on bowiem odtwarzany w bardzo niskiej jakości. Ludzie, szukając rozwiązania i zastanawiając się, co jest przyczyną takiej sytuacji, skierowali się w stronę mediów społecznościowych i platform, takich jak Reddit. Okazało się, że Google zdaje sobie sprawę z tego problemu i już pracuje nad rozwiązaniem.

Jeżeli w ostatnim czasie treści na platformie YouTube wyświetlają Ci się w słabej jakości, to nie jesteś wyjątkiem. Problem zdaje się omijać użytkowników systemu Android, natomiast dotyka iOS, iPadOS oraz pecety i Smart TV.



Ksv_gracis/Pixabay

Omawiany problem zdaje się trwać przynajmniej od 11 dni - wskazuje na to jeden z pierwszych wątków o tej tematyce na platformie Reddit (LINK). Osoby, które korzystają ze smartfonów Apple iPhone lub tabletów Apple iPad, a także użytkownicy pecetów i Smart TV, chcąc obejrzeć dany materiał wideo z platformy YouTube (mowa zarówno o "standardowych" filmikach, jak i tych z sekcji YouTube Shorts) widzą go w jakości 144p lub 360p. Przy próbie manualnej zmiany jakości na wyższą niektórzy i tak mogą się spotkać z buforowaniem albo powrotem do niższych jakości.



stux/Pixabay

Wszystko jest niezależne od tego, czy korzysta się akurat z sieci komórkowej, czy też z szybszego połączenia przez Wi-Fi. Google oficjalnie wypowiedziało się w tej sprawie dwa dni temu. Jeden z pracowników oświadczył, że firma wie o problemie i stara się go naprawić (choć we wpisie nie wspomniano o tabletach Apple iPad, to w serwisie Reddit możemy znaleźć wątek także ze sprzętem z tej rodziny). Na ten moment niestety niewiele się zmieniło, więc wszystkie osoby, które mierzą się z tą niedogodnością, muszą po prostu cierpliwie zaczekać.

Źródła: PCWorld, Reddit r/youtube, Google, Grafika mobilna: EyestetixStudio, Ikona: Rakib Hassan Rahim