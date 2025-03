SK hynix opracowało pamięć DDR5 bazującą na szóstej generacji procesu 10 nm. Rozwiązanie ma szereg zalet

Choć postęp w branży pamięci RAM nie jest tak spektakularny, jak w przypadku kart graficznych czy procesorów, to firmy technologiczne nieustannie pracują nad nowymi rozwiązaniami. Jednym z największych producentów w tym segmencie rynku jest SK hynix. Koreańskie przedsiębiorstwo zaprezentowało właśnie pamięć DDR5, która bazuje na procesie technologicznym 1c. Jest to w praktyce szósta generacja procesu klasy 10 nm, która oferuje szereg zalet.

SK hynix w przyszłym roku wprowadzi na rynek chipy pamięci DDR5, które bazują na nowym procesie technologicznym 1c. Wśród głównych zalet jest wyższa wydajność i lepsza efektywność energetyczna.

Nowe chipy pamięci DDR5 mają pojemność 16 Gb. Proces technologiczny, który służy do ich produkcji to w praktyce rozwinięcie procesu 1b, czyli 10 nm piątej generacji. Nowe rozwiązanie ma oczywiście szereg zalet, wśród których wymienia się chociażby o 11% wyższą szybkość, a także o 9% lepszą efektywność energetyczną. Zastosowanie tej pamięci w wysokowydajnych serwerach może pomóc znacząco w redukcji kosztów energii elektrycznej. SK hynix twierdzi, że może ona sięgnąć nawet 30%, co jest nie bez znaczenia w kontekście rosnącego zużycia energii przez sprzęt dedykowany AI.

Wprowadzenie procesu 1c będzie wiązało się także ze zwiększeniem produktywności podczas wytwarzania pamięci, co z kolei sprawi, że na rynek będzie mogło docelowo trafić więcej modułów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowego materiału w przypadku określonych elementów technologii EUV, a także optymalizacji samego procesu. Szacuje się, że dzięki temu produktywność wzrośnie nawet o 30%. Masowa produkcja nowej pamięci DDR5 powinna ruszyć w przeciągu roku. Wtedy też do klientów trafią pierwsze partie finalnej wersji chipów. Szósta generacja procesu 10 nm ma zapewnić konkurencyjność produktów SK hynix do czasu aż firma będzie gotowa do przejścia na niższe procesy technologiczne. Będzie na nim bazowała także pamięć HBM, LPDDR6 oraz GDDR7.

