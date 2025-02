SK hynix wkrótce znacząco podniesie ceny pamięci DDR5. Pośrednio winny jest boom na sztuczną inteligencję

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy mieliśmy do czynienia z cięciami w produkcji pamięci DRAM przez głównych producentów. Przełożyło się to docelowo na lepsze wyniki finansowe tych firm, ale jednocześnie doprowadziło do wzrostu cen dla konsumentów końcowych. Na tym jednak prawdopodobnie nie koniec, ponieważ jeden z największych producentów pamięci, czyli SK hynix, planuje podnieść ceny DRAM do jeszcze wyższego poziomu.

Firma SK hynix już wkrótce podniesie prawdopodobnie ceny pamięci DDR5 o 15-20%. Większość tego wzrostu pokryją konsumenci, zatem może to być ostatni dobry moment na zakup modułów DRAM.

Jak donoszą źródła z Tajwanu, planowane wzrosty cen będą pokaźne. W przypadku SK hynix mogą one sięgnąć 15-20%. Proces dotknie przede wszystkim pamięci DDR5. Należy spodziewać się, że niemal cały wzrost zostanie przerzucony na konsumentów. Z czego to tak naprawdę wynika? Ograniczenia w produkcji są najbardziej oczywistym powodem, ale duży wpływ ma w praktyce boom na sztuczną inteligencję. Firmy zajmujące się wytwarzaniem DRAM wolą koncentrować się teraz na pamięci HBM, która na masową skalę trafia do akceleratorów AI. Prognozy na przyszłość nie są zatem zbyt optymistyczne, ponieważ sztuczna inteligencja będzie w trendzie wznoszącym przez dłuższy czas. To na ten segment rynku będzie trafiało coraz więcej pieniędzy, a produkcja DRAM ucierpi jeszcze mocniej.

Rynek pamięci przeznaczonej do tradycyjnych komputerów nie jest łatwy. W przeszłości mogliśmy obserwować stopniowe kurczenie się przychodów z tego segmentu. Sytuacja odwróciła się, kiedy firmy takie, jak SK hynix, Samsung czy Micron zdecydowały się wprowadzić znaczące ograniczenia w produkcji tych komponentów. Teraz pierwsza z wymienionych firm chce przeznaczyć 20% potencjału produkcyjnego DRAM na pamięć HBM. W przypadku Samsunga jest to aż 30%. Modułów DDR5 będzie zatem na rynku znacznie mniej, co na pewno znajdzie odzwierciedlenie w ich cenach. Ostatecznie na wspomnianych 15-20% może niestety się nie skończyć. Zanim podwyżki staną się widoczne w sklepach minie jeszcze trochę czasu, zatem jest to prawdopodobnie dobry moment do zakupu DRAM.

Źródło: WCCFTech