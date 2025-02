G.SKILL wzbogaca serię Trident Z5 RGB i Trident Z5 Royal o nowe modele pamięci RAM DDR5 o niskich opóźnieniach

G.SKILL to ceniona przez entuzjastów komputerowych tajwańska marka, znana z wysokiej jakości pamięci operacyjnej RAM. Producent wprowadzi niebawem na rynek nowe modele, które cechują się niskimi opóźnieniami przesyłu danych przy prędkości 6400 MT/s. Z uwagi na parametry oraz wsparcie dla profili AMD EXPO, zapowiadają się one jako topowe propozycje dla nowych procesorów Ryzen 9000 oraz nieco starszych braci z serii Ryzen 7000.

Jakiś czas temu pisaliśmy o odświeżeniu serii pamięci RAM G.SKILL Trident Z5 Royal. Teraz producent wzbogaca swoje portfolio o nowe modele o niskich opóźnieniach. Linie produktowe Trident Z5 RGB i Trident Z5 Royal zostały skierowane do posiadaczy procesorów Intel Core 13. i 14. generacji, ponieważ wspierają profil Intel XMP 3.0. Natomiast serie Trident Z5 Neo RGB oraz Trident Z5 Royal Neo wspierają technologię AMD EXPO. Wszystkie modele z wymienionych serii będą miały łączną pojemność 32 GB i będą dostępne w zestawach 2x 16 GB.

Nowe pamięci RAM cechują się prędkością 6400 MT/s oraz opóźnieniami CL 30, tRP 39, tRCD 39, i tRAS 102. Moduły będą pracowały z napięciem 1,4 V po włączeniu profili Intel XMP 3.0 i AMD EXPO. Warto również wspomnieć, że taka konfiguracja pamięci może być niezwykle szybka w połączeniu z procesorami AMD Ryzen 7000 i Ryzen 9000. W naszym teście pamięci operacyjnych dla tych CPU wykazaliśmy, że pamięci o prędkości 7200 MT/s i opóźnieniach CL 34 oraz moduły o szybkości 6400 MT/s CL 32 oferują porównywalną wydajność. Zatem nowe propozycje od G.SKILL powinny przynieść jeszcze lepsze wyniki. Producent nie ujawnił jeszcze oficjalnych cen swoich nowych modeli, ale zapowiedział, że trafią one do sprzedaży do końca sierpnia 2024 roku.

Źródło: G.SKILL