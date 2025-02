SK hynix zapowiada masową produkcję pamięci GDDR7. W przyszłości producent ma zapewnić moduły o szybkości do 40 Gbps

Wygląda na to, że jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy nie zobaczymy kart graficznych nowej generacji. Według ostatnich doniesień NVIDIA dopiero po Nowym Roku zaprezentuje swoje nowe jednostki GeForce RTX 50, aczkolwiek pocieszający może być fakt, że lada moment do masowej produkcji trafią nowoczesne moduły pamięci GDDR7. Firma SK hynix zapowiedziała właśnie, że jest na dobrej drodze do rozpoczęcia wytwarzania.

Południowokoreańskie przedsiębiorstwo ogłosiło, że masowa produkcja modułów GDDR7 wystartuje już w trzecim kwartale bieżącego roku. To zdecydowanie dobra wiadomość, bowiem jeszcze niedawno pojawiły się plotki, że najwięksi branżowi giganci będą czekać z tym aż do pierwszego kwartału 2025 roku. Jak deklaruje producent, nowe pamięci mają zaoferować prędkość przesyłu danych do 32 Gbps, co stanowi aż 60-procentowy wzrost w porównaniu do obecnej generacji pamięci GDDR6. To z kolei oznacza, że nowoczesne karty graficzne z 384-bitową magistralą pamięci zapewnią przepustowość na poziomie aż 1,5 TB/s. Warto jednak wiedzieć, że nowe moduły GDDR7 trafią nie tylko do konsumenckich GPU, ale m.in. również do układów do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.

Poza tym firma SK hynix zapowiada lepszą efektywność energetyczną pamięci (o ponad 50% w porównaniu z poprzednią generacją), a także nową technologię pakowania, która ma znacząco zmniejszyć opór cieplny powstający w wyniku z ultraszybkiego przetwarzania danych (o 74% w porównaniu z poprzednią generacją). W oficjalnym komunikacie widnieje również informacja, że w przyszłości firma zaoferuje pamięci GDDR7 o szybkości aż 40 Gbps, jednak jest mało prawdopodobne, by właśnie takie moduły trafiły na pokład konsumenckiej karty graficznej GeForce RTX 50. Póki co przewiduje się, że na pokład flagowego modelu RTX 5090 trafi pamięć GDDR7 o szybkości 28 Gbps.

