SIMSCAN-E - skaner laserowy, który stworzy dokładne modele 3D. Bezprzewodowa praca i metalowa konstrukcja

W technologicznym świecie pojawiło się całkiem ciekawe urządzenie, jakim jest tytułowy ręczny skaner SIMSCAN-E od firmy Scantech. Jego główną zaletą jest dokonywanie naprawdę dokładnych pomiarów, które mogą być bezprzewodowo przesyłane do innych urządzeń. Można więc zeskanować dany obiekt (nawet samochód) i od razu zacząć pracę z gotowym modelem 3D. Dzięki temu rozwiązaniu praca wielu osób stanie się dużo szybsza i z pewnością o wiele łatwiejsza.

Konstrukcja nowego skanera ręcznego SIMSCAN-E od chińskiej firmy Scantech została wykonana z metalu. Tak więc mimo że urządzenie nie jest dużych rozmiarów, to wyróżnia się całkiem sporą wagą, która w tym wypadku wynosi 600 g. Może ono pracować w trzech trybach, z których każdy różni się od siebie dokładnością skanu i sprawdzi się w innych zadaniach. Ultraszybki (ang. ultra-fast) zapewni 63 linie laserowe, które pozwolą przeskanować obiekty z prędkością do 6,3 mln pomiarów na sekundę. W trybie bardzo dokładnym (ang. hyperfine) możemy liczyć na wierne odwzorowanie obiektów, ponieważ wykonywane skany będą się wyróżniały dokładnością sięgającą 0,02 mm. Ostatni z nich, czyli bardzo głęboki (ang. deep hole), będzie w stanie zeskanować obiekty, które znajdują się wewnątrz innych.

SIMSCAN-E Linie laserowe 81 Tryby skanowania Ultraszybki: 63 linie laserowe (Triple Cross Technology)

Bardzo dokładny: 17 równoległych linii laserowych

Głęboki: 1 dodatkowa linia laserowana Dokładność Do 0,02 mm Częstotliwość 180 kl/s Szybkość akwizycji danych Do 6,3 mln pomiarów na sekundę Obszar pomiarowy Do 700 x 600 mm Klasa lasera CLASS II (bezpieczny dla oczu) Dokładność objętościowa (praca samodzielna) 0,015 mm + 0,035 mm/m Dokładność objętościowa (z systemem fotogrametrycznym MSCAN-L15) 0,015 mm + 0,012 mm/m Odległość skanowania 300 mm Głębia pomiarowa (DoF) 550 mm Format wyjściowy STL, OBJ, PLY, ASC, IGS, TXT, MK2, UMK itd. Wymiary i waga 203 x 80 x 44 mm / 600 g Interfejs USB 3.0 typu B lub Wi-Fi

Urządzenie zapewni nam bezprzewodową pracę, ponieważ może być zasilane z wymiennego akumulatora, natomiast kiedy ulegnie on wyczerpaniu, do sprzętu można podłączyć ładowarkę i korzystać z przewodowego połączenia. Skaner SIMSCAN-E umożliwia tworzenie siatki obiektów w czasie rzeczywistym, więc na bieżąco można widzieć, jak wygląda model 3D. Dostępne jest oczywiście dedykowane oprogramowanie. Nowość wkrótce powinna wkroczyć do sprzedaży, choć mamy do czynienia ze sprzętem przemysłowym do zastosowań profesjonalnych, więc do tanich należeć nie będzie. Po więcej informacji możemy się udać na oficjalną stronę producenta.

Źródło: Scantech