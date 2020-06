Silicon Power US70 - Wydajne nośniki półprzewodnikowe PCIe 4.0

Jak na razie tylko AMD oferuje zwykłym śmiertelnikom obsługę standardu PCI Express 4.0, a fani Intela muszą czekać na kolejną generację procesorów. Nie przeszkadza to jednak producentom z rynku pamięci masowych projektować i wypuszczać kolejnych nośników półprzewodnikowych korzystających z tego interfejsu. Swoje propozycje do tej pory przedstawił już Corsair, Gigbyte, Seagate, Patriot, ADATA, TeamGroup, Sabrent oraz Samsung. Teraz pora na Silicon Power oraz ich najnowszy model z oznaczeniem US70. Przy zachowaniu kompaktowych wymiarów zgodnych ze standardem M.2 2280 nowe tajwańskie SSD mają zaoferować wydajność nawet do 5000 MB/s dla odczytu.

Silicon Power to nośniki półprzewodnikowe w standardzie M.2 2280, które obsługują interfejs PCI Express 4.0 x4 oraz protokół NVMe 1.3. Na niebieskim laminacie znajdziemy bliżej nieokreślone kości pamięci 3D TLC NAND, pamięć podręczną DRAM oraz prawdopodobnie 8-kanałowy kontroler Phison PS5016-E16 znany już z rozwiązań konkurencji i testowany na łamach PurePC. Producent wspomina też o buforze SLC. Przekłada się to na deklarowaną wydajność do 5000 MB/s dla zapisu oraz 4400 MB/s dla odczytu.

Silicon Power US70 ma trafić do sprzedaży już niedługo w wersjach o pojemności 1 TB oraz 2 TB. Oba modele objęte są 5-letnią gwarancją producenta. Niestety producent nie zdecydował się pochwalić sugerowaną ceną w Polsce, ani nawet w Europie. A szkoda, bo to ona będzie kluczowa biorąc pod uwagę, że bardziej renomowane u nas marki jak Corsair czy ADATA oferują tego typu nośniki od ubiegłego roku. Warto pamiętać, że do obsługi tego typu nośników nie potrzeba najnowszej platformy od AMD. Starsze płyty główne i procesory Czerwonych, jak i rozwiązania również sobie poradzą bowiem PCIe 4.0 jest wstecznie kompatybilne z PCIe 3.0.

Źródło: Silicon Power