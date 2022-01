Sharkoon TG4M RGB - Obudowa Mid Tower z oknem z hartowanego szkła, przewiewnym frontem i czterema wentylatorami 120 mm

Shrakoon prezentuje kolejną przystępną cenowo obudowę Mid Tower, czyli model TG4M RGB. Tym razem producent zdecydował się na połączenie hartowanego szkła z przewiewnym, meshowym frontem oraz aż czterema fabrycznymi wentylatorami. Mowa o 120-milimetrowych jednostkach wyposażonych w adresowalne podświetlenie RGB LED. W zestawie nie zabrakło również kontrolera oraz sporo miejsca na wszystkie podzespoły komputerowe. Niska cena jednak wiąże się z pewnymi kompromisami, a mowa o braku piwnicy, wyłamywanych śledziach i stosunkowo niskiej wadze. Czy takie połączenie zaskarbi sobie uznanie fanów? A może będzie to kolejna obudowa jakich wiele już w sklepach?

Sugerowana cena Sharkoon TG4M RGB wynosi 75 euro, czyli równowartość około 340 złotych. W zestawie otrzymujemy cztery wentylatory z ARGB LED.

Sharkoon TG4M RGB to obudowa typu Mid Tower o wymiarach 430 x 200 x 455 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 5 kilogramów. W środku zamontować możemy płyty główne w standardzie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 160 milimetrów; karty graficzne o długości do 375 milimetrów oraz zasilacze ATX nie dłuższe niż 265 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5 cala lub cztery 2,5 cala. Panel I/O znalazł się na górze obudowy, bliżej frontu i gości dwa USB 3.0 typu A, dwa złącza audio, diody sygnalizujące oraz przycisk Power i Reset.

Pod względem wentylacji zmieści się tutaj do czterech wentylatorów 120-milimetrowych - trzy na przodzie i jeden z tyłu. Góra obudowy jest niestety całkowicie zabudowana, dół zaś zajmuje zasilacz z klatką HDD. Fabrycznie otrzymujemy zamontowane cztery bliżej nieokreślone jednostki z podświetleniem ARGB LED oraz kontroler. Oferuje on podobno 14 różnych profili i jest kompatybilny z popularnymi systemami świecenia jak MSI Mystic Light, ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion czy ASRock Polychrome Sync. Sugerowana cena Sharkoon TG4M RGB ustalona została w Europie na 75 euro, czyli równowartość około 340 złotych.

