Sharkoon M30 Black i M30 RGB - solidne obudowy dla miłośników schludnego designu, jak i dla tych lubiących RGB LED

Niemiecka marka Sharkoon zaprezentowała właśnie następców serii obudów M25, a więc konstrukcje M30 Black oraz M30 RGB. Pierwszy model jest zdecydowanie bardziej stonowany (pełna zabudowa), przy czym drugi jest bardziej gamingowy, bo wyposażony w bok z hartowanego szkła, przez który to możemy podziwiać swój gamingowy "setup" (LEDy i te sprawy). A jeśli jesteśmy już przy podświetleniu, to w modelu M30 RGB znajdziemy preinstalowany wentylator właśnie z adresowalnymi diodami LED.

Sharkoon zaprezentował obudowy M30 Black oraz M30 RGB. Obie są na starcie wyposażone w dwa wentylatory 120 mm, jawią się także jako dość przewiewne. Modele odróżnia głównie zabudowa (lita blacha bądź "okno").

Obie konstrukcje to rozwiązania typu ATX (45,7 x 22,0 x 48,8 cm), mieszczące płyty główne w standardzie do E-ATX. Maksymalna długość karty graficznej, aby ta zmieściła się w obudowie, może wynosić 38 cm, zaś wysokość coolera CPU - 17,2 cm. Jeśli chodzi zaś o maksymalną długość zasilacza to Sharkoon wspomina o 22 centymetrach. Konstrukcje otrzymały po 7 slotów na karty rozszerzeń, a także 2 miejsca na zainstalowanie 3,5-calowych dysków (bądź też 4 miejsca na zainstalowanie nośników 2,5-calowych).

Sharkoon M30 Black po lewej oraz M30 RGB po prawej

Obie obudowy uraczone zostały fabrycznie zainstalowanym wentylatorem SilentStorm BW120 PWM (120 mm, 1400 RPM) na tyle, niemniej w przypadku M30 RGB jest on dodatkowo wzbogacony adresowalnymi diodami LED. To jednak wciąż nie wszystko, bowiem wentylator ów zamontowano wstępnie także na froncie każdej z tych obudów. W tym jednak przypadku - każdorazowo już bez podświetlenia. Ostatecznie nowe "budy" pomieszczą do siedmiu "śmigieł" 120 mm, bądź radiator AiO do 360 mm (na topie bądź na froncie).

Panel I/O umieszczono na topie, na krawędzi dłuższego boku, a znajdziemy tam 1 złącze USB-C, dwa złącza USB typu A oraz złącza audio oddzielne dla słuchawek i mikrofonu. Nie zabrakło oczywiście przycisku Power oraz Reset. Na koniec warto wspomnieć, że konstrukcje ważą ok. 6-7 kg (M30 RGB jest cięższa), i zapowiadają się na całkiem przewiewne, dzięki siatce (metalowej) na froncie oraz siatce (z tkaniny) na topie. Nowe obudowy są już dostępne w internetowym sklepie producenta w cenie 70 oraz 80 euro (odpowiednio dla M30 Black i M30 RGB).

Źródło: Sharkoon