Sferis - promocja na procesory, karty graficzne, peryferia i pecety

Potrzebujecie nowego procesora, karty graficznej, płyty głównej, monitora albo po prostu gotowego gamingowego peceta? Świetnie się składa, ponieważ sklep sferis.pl uruchomił promocję na wspomniane komponenty z okazji e-sportowego turnieju Polish Esport Cup 2020. Akcją objęte zostały procesory AMD Ryzen i Threadripper, komponenty oraz peryferia firmy MSI, a także gotowe zestawy komputerowe Actina. Wszystko w bardzo atrakcyjnych cenach. Koniecznie więc sprawdźcie co możecie wyrwać, bo takie okazje prędko się raczej nie powtórzą, a taniej w całym internecie trudno będzie znaleźć takie topowe podzespoł.

Promocja na komputery Actina i procesory AMD obowiązuje od 4 maja do 7 czerwca 2020 roku lub wyczerpania zapasów. Zasady są natomiast bardzo proste - wystarczy dodać do koszyka produkt objęty zniżką i dokończyć składanie zamówienia. Uczestnik w ramach promocji uprawniony jest do zakupu maksymalnie 10 sztuk produktu podczas jednej transakcji. W przypadku urządzeń MSI część ofert jest ważna tylko do 10 maja, niemniej są również pozycje aktywne do 7 czerwca 2020 roku. Tutaj przy składaniu zamówienia trzeba wpisać specjalny kod rabatowy: TurniejXX gdzie XX jest liczbą podawaną na głównej stronie promocji, przypisaną do poszczególnych ofert. Szczegóły znajdziecie w regulaminie (LINK) oraz stronie startowej (LINK).

Przecena: 419 → 359 złotych

Przecena: 1599 → 1479 złotych

Przecena: 3649 → 3359 złotych

Przecena: 9849 → 8999 złotych

Przecena: 1799 → 1475 złotych → użyj kodu rabatowego: Turniej50

Przecena: 2899 → 2609 złotych → użyj kodu rabatowego: Turniej54

Przecena: 1209 → 1100 złotych → użyj kodu rabatowego: Turniej53

Przecena: 989 → 870 złotych → użyj kodu rabatowego: Turniej45

Przecena: 899 → 719 złotych → użyj kodu rabatowego: Turniej33

Przecena: 90 → 45 złotych → użyj kodu rabatowego: Turniej3

Przecena: 6999 → 5899 złotych

Przecena: 3600 → 2999 złotych

Przecena: 2919 → 2319 złotych

Polish Esport Cup 2020 to największe tegoroczne on-line’owe wydarzenie tego rodzaju, gdzie uczestnicy swoje umiejętności sprawdzą w Counter Strike: Global Offensive oraz najnowszej produkcji Riot Games - VALORANT. Polish Esport Cup 2020 odbędzie się w dniach 11.05 – 07.06 2020 roku. Jest to część inicjatywy #StayAtHome (#ZostańWDomu), dlatego turniej w całości odbędzie się on-line. PACT oraz sponsor tytularny organizacji - Actina - działają na tym gruncie od czasu rozpoczęcia kwarantanny. Ich wcześniejsze projekty, zarówno własne, jak i te, w których wspierali inne podmioty, odniosły sukces wśród graczy. Organizator turnieju poza pulą nagród dla uczestników przewiduję również nagrody dla oglądających rozgrywki. Możemy więc liczyć na to, że Polish Esport Cup 2020 okaże się bardzo ciekawym projektem i sposobem na spędzenie czasu dla wszystkich lubiących wirtualne zmagania.

