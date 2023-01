Serial Assassin’s Creed - showrunner opuścił studio Netflix z powodu "rozbieżności kreatywnych"

Jesienią 2020 roku informowaliśmy Was, że Ubisoft połączył siły z Netfliksem, by stworzyć serial aktorski na podstawie Assassin’s Creed, jednej z najpopularniejszej obecnie serii gier, której początek datuje się na 2007 rok. Netflix poinformował wówczas, że plany tej współpracy sięgają dalej, jako że obie firmy chcą zbudować prawdziwe telewizyjne uniwersum Assassin's Creed, w skład którego wchodzić będzie też anime oraz klasyczna animacja. Dziś okazuje się, że nie wszystko idzie po myśli pomysłodawców, gdyż serial AC stracił showrunnera.

Jeb Stuart, showrunner odpowiedzialny dotąd za serial Assassin’s Creed opuścił szeregi Netfliksa. Wygląda na to, że miał inną wizję niż kierownictwo.

Za netfliksowy serial Assassin's Creed miał odpowiadać (w formie showrunnera) Jeb Stuart, a więc scenarzysta znany z filmów takich jak Szklana Pułapka, Ścigany oraz W Słusznej Sprawie. Jednak chwilę temu w serwisie internetowym Collider pojawił się wywiad ze Stuartem, w którym ten przyznaje, iż jego praca nad serialem AC została zakończona. Stuart nie wyznał wprost, co było powodem rozstania się z Netfliksem, jednak między wierszami można doczytać o "różnicach kreatywnych" AKA "różnicach w wizji". Co to oznacza?

Mówiąc wprost - wygląda na to, że Stuart miał inny pomysł na fabułę i realizację serialu, niż kadra kierownicza Netfliksa. Dotychczasowy showrunner dodaje, że wszystko szło dobrze do momentu, gdy prace nad serialem zostały przejęte przez londyński oddział streamingowego giganta (dotychczas rozwijał je oddział z Los Angeles). Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kto zajmie miejsce Stuarta. Gdy produkcja zostanie już ukończona (co nastąpi raczej nieprędko), to będzie ona trzecią aktorską adaptacją Assassin's Creed po krótkometrażowym AC Lineage oraz po filmie fabularnym z 2016 r., zatytułowanym po prostu jako Assassin's Creed.

Źródło: Collider