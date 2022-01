Samsung The Freestyle debiutuje na CES 2022. Przenośny projektor z trybem Ambient i wbudowanym głośnikiem

Targi CES 2022 to również nieco mniej oczywiste urządzenia z zakresu elektroniki użytkowej. Jednym z ciekawszych rozwiązań wystawianych na tegorocznym wydarzeniu produktów jest Samsung The Freestyle. Wspomniany sprzęt to przenośny projektor. Co w nim wyjątkowego? Otóż jest to prawdziwie mobilne urządzenie, które dzięki odpowiedniej budowie i podstawce może wyświetlać obraz na dowolnej powierzchni. W grę wchodzi zarówno ściana, sufit jak i biurko. To rodzi nowe możliwości. The Freestyle może również pełnić funkcję oświetlenia, które tworzy nastrój. To jednak nie koniec możliwości projektora Samsunga. Podsumujmy więc najważniejsze cechu tytułowego urządzenia i ocenimy je pod względem wysokości ceny.

Samsung The Freestyle to pierwszy prawdziwie mobilny projektor w portfolio producenta. Sprawdzamy, co oferuje sprzęt wystawiony na targach CES 2022.

Przenośny projektor, który idealnie sprawdzi się w domach przeciętnych obywateli? Właśnie tak można nazwać Samsung The Freestyle. Niewielkie gabarytowo urządzenie waży zaledwie 830 gramów i oferuje podstawkę pozwalającą na obrócenie o 180 stopni. To pozwala na wygodę wyświetlania treści pod dowolnym kątem. Już samo to czyni sprzęt uniwersalnym, szczególnie że mówimy o obrazie o przekątnej do 100-cali. Co ciekawe, The Freestyle oferuje również inteligentne funkcje i aplikacje znane z platformy Samsung Smart TV. Mamy więc dostęp do rozwiązań takich jak Netflix i HBO GO. Urządzenie jest kompatybilne także z mobilnymi systemami Android oraz iOS.

Jako że sprzęt posiada wbudowany głośnik, możemy odtwarzać za jego pomocą ścieżkę dźwiękową z filmu lub muzykę ze smartfona. System Ambient odpowiada za generowanie nastrojowego oświetlenia, które może zostać dostosowane bezpośrednio do odtwarzanej muzyki. To czyni sprzęt jeszcze atrakcyjniejszym dodatkiem dla rozwiązań domowych. Projektor może być zasilany z powerbanku o mocy 50 W lub większej. To kolejny powód do nazywania go „mobilnym”. Cena w USA to 899 dolarów, czyli około 3600 zł. Oczywiście bez podatku.

Źródło: Samsung