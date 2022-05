Samsung S95 OLED - nowe telewizory 4K UHD QD-OLED w rozmiarach 55 oraz 65 cali można już kupić w Polsce

Na początku roku Samsung zaprezentował ekrany QD-OLED, które w domyśle będą rozwiązaniem konkurencyjnym dla paneli WRGB OLED, przygotowywanych przez LG Display. Oprócz tego koreański producent zdecydował się na wprowadzenie do oferty nowej linii telewizorów - S95 OLED - które skorzystają z matryc od Samsung Display. Nowe urządzenia początkowo pojawiły się m.in. w USA, jednak teraz sukcesywnie pojawiają się na kolejnych europejskich rynkach (gdzie będą miały konkurencję w postaci telewizorów Sony BRAVIA AK95, które również skorzystają z paneli QD-OLED). Dość niespodziewanie sprzedaż modeli Samsung S95 OLED rozpoczęła się także w Polsce, dzięki czemu poznaliśmy oficjalne ceny w naszym kraju.

Na stronie Samsunga w Polsce można już zamawiać telewizory S95 OLED, wykorzystujące ekrany QD-OLED. Nowe modele dostępne są wyłącznie w rozmiarach 55 oraz 65 cali.

Sprzedaż telewizorów Samsung S95 OLED odbywa się na razie wyłącznie poprzez oficjalną stronę sklepu producenta. Wariant 55-calowy wyceniono na 10 999 złotych, podczas gdy 65-calowy - na 14 999 złotych. Nie są to wprawdzie najniższe kwoty, ale biorąc pod uwagę wykorzystanie nowej technologii Samsunga - zawsze mogło być znacznie drożej. Oba warianty telewizorów oferują matryce QD-OLED o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, autorski procesor Samsung AI Quantum 4K, rozbudowane opcje dla graczy (począwszy od czterech portów HDMI 2.1 z pełną obsługą 4K/120 Hz, VRR czy ALLM; HDMI 3 dodatkowo obsługuje funkcję eARC) oraz system operacyjny Smart TV Tizen.

Dzięki wykorzystaniu warstwy kropek kwantowych, telewizory Samsung S95 OLED oferują ponad 90% pokrycie przestrzeni barw Rec.2020, co było dotychczas nieosiągalne dla żadnego innego telewizora, w tym także paneli OLED WRGB od LG Display. Posiadają również te same zalety, co inne OLED-y, na czele z perfekcyjną czernią oraz bardzo wysokim kontrastem. Szczytowa luminancja na skrawku ekranu, przy aktywnym HDR, może sięgać nawet 1500 nitów. Nie brakuje także wsparcia dla niektórych formatów HDR: HDR10, HLG oraz HDR10+ Adaptive. W przypadku audio, telewizory wyposażono w łącznie 6 głośników pracujących w systemie 5.1. Nie brakuje wsparcia m.in. dla Dolby Atmos oraz autorskich technik firmy: dźwięku podążającego za obiektem oraz Q-Symphony (wykorzystanie jednocześnie głośników z telewizora oraz soundbara tej samej marki).

Źródło: Samsung