Samsung osiąga lepszy uzysk z procesu technologicznego 3 nm niż TSMC, ale nie zmienia to na razie sytuacji rynkowej

Produkcja chipów wykonanych w najlepszych procesach technologicznych, to domena nielicznych firm. Szczególną uwagę przyciąga rywalizacja pomiędzy Samsungiem, a TSMC. Zazwyczaj uważa się, że tajwańskie przedsiębiorstwo ma przewagę nad swoim rywalem. Szacuje się, że w przypadku procesu technologicznego 3 nm, koreańska firma jest mniej więcej jeden rok za technologią wykorzystywaną przez TSMC. Interesująco przedstawia się jednak kwestia uzysku.

Według najnowszych danych, uzysk z procesu technologicznego 3 nm Samsunga wynosi 60%. Największy konkurent, czyli TSMC, może pochwalić się z kolei wynikiem na poziomie 55%.

Według najnowszego raportu, o którym mówi publikacja koreańskiego portalu KMIB, Samsung zdołał prześcignąć TSMC w kategorii uzysku z procesu technologicznego 3 nm. Wynosi on obecnie około 60%, podczas gdy największy konkurent może pochwalić się wynikiem na poziomie 55%. To daje koreańskiej firmie delikatną przewagę nad swoim rywalem, ale nie rozstrzyga ostatecznie pojedynku. Różnica jest bowiem niewielka i może w przyszłości zatrzeć się całkowicie. Wcześniejsze doniesienia mówiły co prawda o uzysku Samsunga sięgającym nawet 70%, ale mogło dotyczyć to znacznie mniejszej próby.

Nieźle wygląda także uzysk Samsunga z procesu technologicznego 4 nm, który sięga 75%, jednakże to TSMC z wynikiem 80% posiada tutaj ciągle palmę pierwszeństwa. Choć rezultaty odnotowywane przez koreańskie przedsiębiorstwo są bardzo dobre, to większość rynku należy ciągle do TSMC i jest wątpliwie, żeby ten stan zmienił się w najbliższej przyszłości. Aż 90% potencjału produkcyjnego TSMC w procesie technologicznym 3 nm zostało zarezerwowane przez firmę Apple (100 tys. jednostek wafli na miesiąc pod koniec 2023 roku). Być może na odwrócenie sytuacji rynkowej poczekamy do upowszechnienia się chipów wykonanych w procesie technologicznym 2 nm, w którym to Samsung może mieć znaczącą przewagę z uwagi na wieloletnie doświadczenie w zakresie tranzystorów GAA (gate-all-around).

