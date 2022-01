Samsung zapowiada Galaxy Unpacked i nawiązuje do fanów serii Galaxy Note. Czego możemy spodziewać się po wydarzeniu?

Wielkimi krokami zbliżamy się do premiery flagowej serii smartfonów południowokoreańskiego producenta elektroniki użytkowej. Według nowej, oficjalnej zapowiedzi eventu Galaxy Unpacked, firma pokaże swoje urządzenia już w przyszłym miesiącu. Na wydarzeniu zobaczymy modele Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra, czyli line-up odpowiadający ubiegłorocznej sztandarowej linii. O samym sprzęcie wiemy już całkiem sporo, o czym mogliście przeczytać w naszych poprzednich wpisach, natomiast w sprawie pojawiła się jednak ciekawa informacja, która pochodzi bezpośrednio od prezesa Samsung Mobile. Dr. TM Roh odniósł się bowiem do serii Samsung Galaxy Note. To może być istotna informacja dla zwolenników porzuconej linii „notatników”.

Samsung Galaxy Unpacked już w lutym. Producent zapowiada nowe smartfony, nie zapominając przy tym o osobach, dla których porzucenie serii Galaxy Note okazało się kłopotliwe.

Od pewnego czasu plotki na temat serii Samsung Galaxy S22 nasiliły się, a producent zdążył przedstawić swój najnowszy procesor, który ma zostać wykorzystany w modelach wchodzących w skład nadchodzącej linii. Dziś oficjalnie potwierdzono, że wydarzenie skupione na premierze flagowców będzie miało miejsce już w lutym tego roku. Na zwiastunie promocyjnym widzimy swoiste połączenie telefonu z serii Galaxy Note oraz Galaxy S, co sugeruje wykorzystanie rysika S Pen w jednym z urządzeń. Dr. TM Roh, prezes Samsung Mobile powiedział, że podczas Galaxy Unpacked zobaczymy najbardziej godny uwagi sprzęt, jaki kiedykolwiek stworzył Samsung. Nowy model serii Galaxy S ma czerpać garściami z docenianych rozwiązań serii Galaxy Note.

Tym samym, możemy być niemal pewni tego, że przynajmniej Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma wbudowany slot na rysik S Pen. Nieoficjalne mówi się o tym, że urządzenie będzie cechować zakrzywiony wyświetlacz, akumulator o pojemności 5000 mAh oraz system fotograficzny w konfiguracji 108 + 12 + 10 + 10 MP. W przypadku modeli S22 i S22+ możemy liczyć na aparat główny GN5 z matrycą o rozdzielczości 50 MP. Smartfony będą korzystać z SoC Samsung Exynos 2200, który producent zapowiedział kilka dni temu, natomiast w USA i Indiach spodziewamy się wariantu z chipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Źródło: Samsung, XDA-Developers