Samsung Galaxy Tab S8 - premiera serii tabletów. Poraża zwłaszcza model Tab S8 Ultra. Nie tylko specyfikacją

Z nową serią tabletów Samsung Galaxy Tab S8 mogliśmy częściowo zapoznać się już pod koniec ubiegłego roku, dzięki przeciekom pochodzącym od znanego leakstera - Evana Blassa. Dziś nie musimy się już dłużej zastanawiać, czy przewidywania te były celne, bowiem tablety Samsung Galaxy Tab S8, S8+ oraz S8 Ultra nareszcie zadebiutowały. W związku z tym mamy dla Was specyfikację, oficjalne rendery, polskie ceny oraz garść zdjęć z polskiej premiery. Szanując także Wasz czas, niniejszy news zacznę od tego, że tablet w podstawowej wersji wyceniono na 3499 złotych. Najbardziej doposażony model zaś kosztuje zawrotne 7399 zł. Okej, odsialiśmy już osoby, które nie zamierzając wydać takiej kwoty na nowy tablet - resztę zapraszam do dalszej części newsa.

Dziś, obok smartfonów Samsung Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra zadebiutowała także seria tabletów Samsung Galaxy Tab S8. Jak je wyceniono? Co zaproponują? Wszystko znajdziecie w niniejszym newsie.

Tablety Samsung Galaxy Tab S8, S8+ oraz S8 Ultra mają wiele wspólnego. Różni ich jednak przede wszystkim rozmiar wyświetlacza, a więc i generalnie wymiary oraz waga. Pierwsze z urządzeń to 11-calowiec, kolejne to 12,4-calowiec, zaś S8 Ultra może pochwalić się aż 14,6-calowym ekranem. Również nie wszystkie konstrukcje to Super AMOLEDy. Podstawowy Galaxy Tab S8 to bowiem klasycznie panel LTPS TFT, choć identycznie jak drożsi bracia - o odświeżaniu do 120 Hz. Wszystkie trzy nowe modele pracują na ośmiordzeniowym procesorze Qualcomm Snapdragon 895 i pracują na Androidzie 12. Tablety bez wyjątku wyposażono w złącze USB-C 3.2, moduł GPS, cztery głośniki stereo z Dolby Atmos od AKG, 3 mikrofony oraz obsługę Samsung Knox (w tym Knox Vault). Dostaną także rysiki S Pen pracujące po Bluetooth LE.

Największe różnice dotyczą łączności oraz pamięci. W sklepach pojawi się łącznie bowiem aż 11 różnych konfiguracji (wszystkie wraz z cenami poniżej) w zależności od tego, czy zdecydujemy się na 8, 12 czy 16 GB pamięci RAM, wbudowany moduł WiFi (oczywiście 6E) bądź 5G. Oczywiście z uwagi na wymiary różnią nam się także pojemności baterii. I tak Samsung Galaxy Tab S8 otrzymał ogniwo o pojemności 8 000 mAh, Samsung Galaxy Tab S8+ ogniwo 10 090 mAh, zaś Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - ogniwo 11 200 mAh. Wziąwszy pod uwagę pojemność baterii modelu Ultra, wielkość jego ekranu oraz fakt, że całość może działać przy wykorzystaniu 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci na dane (rozszerzalne kartą microSD o kolejny 1 TB), robi nam się z tego całkiem satysfakcjonująca specyfikacja. Niestety cena już taką nie jest...

Jak zawsze, tabletom dedykowane będą różne akcesoria jak te powyżej

Kolejne, pomniejsze już różnice między modelami to na przykład obecność czytnika linii papilarnych pod ekranem tylko w modelach Tab S8+ oraz Tab S8 Ultra. W Galaxy Tab S8 umieszczono go na boku tabletu, a więc w przycisku odblokowującym ekran. Żeby jeszcze nieco bardziej zamieszać, model Ultra pojawi się wyłącznie w kolorze grafitowym, zaś Tab S8 i Tab S8+ będą do kupienia w wersji grafitowej, srebrnej oraz różowo-złotej. Nie pozostało nam już nic innego jak rzucić okiem na ceny (albo lepiej nie patrzeć) oraz na dokładną tabelę ze specyfikacją, w której znajdziecie też dokładne informacje na temat jednostek foto.

Ceny i wersje tabletów z serii Samsung Galaxy Tab S8 w Polsce:

Samsung Galaxy Tab S8 – 8+128 GB WiFi - 3499 zł

Samsung Galaxy Tab S8 – 8+128 GB 5G - 4199 zł

Samsung Galaxy Tab S8+ – 8+128 GB WiFi - 4599 zł

Samsung Galaxy Tab S8+ – 8+128 GB 5G - 5099 zł

Samsung Galaxy Tab S8+ – 8+256 GB WiFi - 5299 zł

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 8+128 GB WiFi - 5299 zł

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 12+256 GB WiFi - 5799 zł

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 16+512 GB WiFi - 6699 zł

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 8+128 GB 5G - 5999 zł

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 12+256 GB 5G - 6499 zł

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – 16+512 GB 5G - 7399 zł

Przedsprzedaż tabletów już wystartowała i potrwa do 24 lutego, po czym urządzenia trafią do regularnej sprzedaży.

Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Ekran 11", 2560x 600 px, LTPS TFT, 120 Gx 12,4", 2800x1752 px, Super AMOLED, 120 Hz 14,6", 2960x1848 px, Super AMOLED, 120 Hz System Android 12 Wymiary i waga 165 x 254 x 6 mm, 503 g 185 x 285 x 6 mm, 567 g 209 x 326 x 6 mm, 726 g Kamery z przodu 12 MP (ultra-wide) 12 MP (wide) + 12 MP (ultra-wide) Kamery z tyłu 13 MP AF + 6 MP ultra-wide (dual) + flash Maksymalna jakość nagrywania 4K@30fps Maksymalna jakość odtwarzania 8K@60fps Pamięć RAM 8 lub 12 GB 8 lub 12 lub 16 GB Pamięć na dane 128 lub 256 GB 128 lub 256 lub 512 GB Procesor Qualcomm Snapdragon 895 Akumulator 8 000 mAh 10 090 mAh 11 200 mAh Ładowanie SuperFastCharging 2.0 (do 45 W)

Źródło: Samsung, PurePC