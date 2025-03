Samsung Galaxy Ring - poznaliśmy pierwsze informacje na temat ciekawego gadżetu. Premiera możliwa jeszcze w 2024 roku

Rynek gadżetów przeznaczonych do noszenia (tzw. wearables) znacząco rozrósł się w ostatnich latach. Klienci najczęściej sięgają po smartwatche i inteligentne opaski. Postępująca miniaturyzacja otwiera jednak drogę do produkcji bardziej nietypowego sprzętu. Ciekawą propozycję w tej kategorii przedstawił Samsung. Galaxy Ring może być dobrą i niepozorną alternatywą dla standardowych opasek. Poznaliśmy pierwsze informacje na temat urządzenia.

Samsung Galaxy Ring zaoferuje szereg funkcji znanych przede wszystkim z inteligentnych opasek. Wśród z nich znajdzie się możliwość monitorowania jakości snu i oceny zdrowia użytkownika.

Inteligentny pierścień Samsunga został wstępnie zapowiedziany już jakiś czas temu, ale podczas odbywających się właśnie targów MWC 2024 w Barcelonie koreańska firma podzieliła się pierwszymi konkretami na jego temat. Galaxy Ring ma zostać wyposażony w czujniki najnowszej generacji, które pozwolą monitorować organizm użytkownika w czasie rzeczywistym. Samsung zwraca uwagę przede wszystkim na możliwość rejestrowania jakości snu. Chodzi tu między innymi o monitoring pulsu, długości przejścia od stanu wybudzenia do zaśnięcia oraz ruchów ciała wykonywanych podczas snu. Pierścień ma dokonywać także oceny zdrowia użytkownika w celu określenia jego gotowości fizycznej i psychicznej do odpowiednich zadań. Pomoże także w osiąganiu celów zdrowotnych poprzez wyznaczanie wyzwań, a także zaoferuje monitorowanie płodności użytkownika na podstawie naturalnych cykli organizmu.

Samsung chwali się, że urządzenie będzie cechowało się długim czasem pracy bez ładowania. Niestety zabrakło szczegółów ile ma on dokładnie wynosić. Można przypuszczać, że mowa tutaj o czasie dłuższym niż kilka dni, ale konkretna wartość będzie zależała od wybranego trybu pracy. Jeśli monitorowane będzie więcej parametrów, to czas pracy pierścienia będzie krótszy. Urządzenie ma cechować się pełną kompatybilnością z Galaxy Watch, ale można spodziewać się integracji także ze smartfonami. Galaxy Ring zadebiutuje prawdopodobnie jeszcze w tym roku, nie znamy jednak na razie jego ceny. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że Apple pracuje nad podobnym sprzętem. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że urządzenie iRing to jedynie projekt koncepcyjny. Można zatem spodziewać się, że propozycja Samsunga nie będzie początkowo miała znaczącej konkurencji w wyższym segmencie cenowym.

Źródło: WCCFTech