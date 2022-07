Samsung Galaxy M04 - nadchodzi nowy tani smartfon z Androidem 12. Wybór SoC powinien zostać doceniony przez użytkowników

Ze względu na sytuację związaną z niedoborem podzespołów nie jest dziś już tak łatwo o taniego, w pełni funkcjonalnego smartfona. Na szczęście producenci tacy jak Samsung mają już plan na zapewnienie odpowiednich urządzeń dla mało wymagających użytkowników. W drodze jest już model Galaxy M04, który mimo niskiej numeracji nie powinien być ignorowany nawet przez świadomych konsumentów. Na jego pokładzie znajdzie się bowiem całkiem przyzwoity procesor.

Samsung Galaxy M04 (SM-M045) trafił właśnie do bazy programu Geekbench, w związku z czym możemy zaznajomić się z jego podstawowymi elementami specyfikacji. Jak zdradza poniższy screen, smartfon będzie zasilany przez popularny układ MediaTek Helio G35 wykonany w litografii 12 nm. Cóż, nie jest to demon wydajności i można zapomnieć o obsłudze sieci 5G, jednak to sprawdzony SoC zapewniający odpowiednią wydajność do wygodnego korzystania ze smartfona. Chip ma współpracować z 3 GB pamięci RAM, co stanowi rozsądne minimum.

Smartfon powinien mieć preinstalowany system Android 12 z nakładką OneUI, co jest dobrą wiadomością - w tej półce nietrudno natrafić na Androida w okrojonej wersji Go Edition. Zagadką pozostaje jeszcze kwestia m.in. aparatu czy ekranu, jednak w tym segmencie nie warto mieć wielkich oczekiwań. Wygląd raczej nie powinien mocno odbiegać od powyżej przedstawionego smartfona (Samsung Galaxy A04). Nie znamy daty premiery urządzenia, choć liczymy, że niebawem dowiemy się czegoś więcej w tym temacie.

Źródło: Nashville Chatter