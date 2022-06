Samsung Galaxy A23 5G pojawił się w bazie Geekbench. To może być bardzo atrakcyjny smartfon w cenie do ok. 1000 zł

Można powiedzieć, że smartfony Samsunga stanowią pewny i sprawdzony wybór, pod warunkiem, że na pokładzie znajduje się chip inny niż Exynos. W tym roku koreański producent niestety mocno stawia na swoje autorskie procesory, jednak na szczęście pozostaje jeszcze miejsce na pewne wyjątki. Wydaje się, że Samsung Galaxy A23 5G jest już na ostatniej prostej i wszystko wskazuje na to, że dostanie on popularny SoC od Qualcomma.

Nadchodzący Samsung Galaxy A23 w wersji 5G dostanie popularny w niższej półce średniej procesor Qualcomm Snapdragon 695. Obecność tego chipu powinna zostać bardzo pozytywnie odebrana.

Jak pokazują dane z programu Geekbench, nadchodzący Samsung Galaxy A23 w wersji 5G dostanie popularny w niższej półce średniej procesor Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm). Chip ten otrzymał m.in. rdzenie Kryo 660 i grafikę Adreno 619. Jego obecność powinna zostać pozytywnie odebrana - możliwe nawet, że dzięki niemu telefon będzie przyjemniejszy w użytkowaniu od modeli Galaxy A33 czy A53, które bazują na niezbyt udanym Exynosie 1280.

Samsung Galaxy A23 5G Samsung Galaxy M13 Samsung Galaxy A33 5G Ekran 6,6 cala, Full HD+, LCD, 90 Hz 6,6 cala, FHD+, LCD, 60 Hz 6,4", 2400 x 1080 px,

Super AMOLED, 90 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 695 Samsung Exynos 850 Samsung Exynos 1280 Pamięć na dane 64, 128 GB (?) 64, 128 GB 128, 256 GB Pamięć RAM 4, 6, 8 GB (?) 4 GB 6, 8 GB Akumulator 5000 mAh, 25 W 5000 mAh, 15 W 5000 mAh, 25 W Aparat główny 50 MP szerokokątny, 5 MP ultraszeroki kąt, 2 MP makro, 2 MP czujnik głębi 5 MP f/2.2 FF szeroki kąt, 50 MP f/1.8 AF (główny), 2 MP F2.4 F (czujnik głębi) 48 MP f/1.8 szeroki kąt, 8 MP f/2.2 ultraszeroki kąt, 5 MP f/2.4 makro, 2 MP f/2.4 czujnik głębi Aparat przedni 13 MP f/2.2 8 MP f/2.2 13 MP f/2.2

Resztę specyfikacji smartfona uzupełni przynajmniej 4 GB pamięci RAM, ekran Full HD+ LCD o przekątnej 6,6 cala z odświeżaniem 90 Hz, a także bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania 25 W. System to rzecz jasna Android 12. Z tyłu powinniśmy zobaczyć aparat w konfiguracji 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP, a całość powinna prezentować się podobnie do pozostałych modeli z serii Galaxy A. Mamy tylko nadzieję, że Samsung nie przesadzi z wyceną - Galaxy A23 5G w cenie ok. 1000 zł może być świetną propozycją.

Źródło: GSMarena