Samsung Galaxy Fold 2 jest w produkcji. Premiera w sierpniu

Według koreańskich źródeł Samsung Galaxy Fold 2 może zadebiutować już pod koniec wakacji, czyli w sierpniu. Możliwe, że stanie się to przy okazji premiery Samsunga Galaxy Note 20. Jeśli uważacie pojawienie się drugiej generacji Folda za niedostępną dla Was ciekawostkę, możecie przestać. Sprzęt nie będzie tak szaleńczo drogi, jak protoplasta, a co ważne, zostanie pozbawiony największych jego bolączek. Nie twierdzę, że Samsung Galaxy Fold 2 to składany smartfon „dla mas”, jednak obstawiam, że zainteresuje się nim znacznie szersze grono konsumentów, niż miało to miejsce w przypadku poprzednika. Według przewidywań, do klientów może trafić nawet 3 milionów egzemplarzy.

Najpewniej w sierpniu będziemy świadkami premiery nowej generacji smartfona Samsung Galaxy Note 20, jednakże producent przygotowuje dla swoich fanów coś jeszcze. Podczas wydarzenia może zostać ujawniony Samsung Galaxy Fold 2, czyli druga, poprawiona generacja składaka. Sugeruje to rozpoczęcie masowej produkcji podzespołów przez partnerów Samsunga. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się też, że w urządzeniu pojawi się ten sam rodzaj szkła UTG (Ultra Thin Glass), z którego korzysta Samsung Galaxy Z Flip. Mimo to Samsung zachowa oryginalną osłonę ekranu z tworzywa sztucznego, która ma chronić wyświetlacz w razie upadku. Nie powiem, żeby specjalnie mnie to cieszyło, gdyż jest to naprawdę delikatny element podatny na uszkodzenia mechaniczne.

Tytułowe urządzenie ma szansę otrzymać odporną na wodę konstrukcję, jednak sprawa jest jeszcze niepewna. Samsung Galaxy Fold 2 ma być tańszy od poprzednika. Według szacunków Rossa Younga będzie to nawet 1880 dolarów. Pamiętajmy jednak o tym, że są to jedynie wyliczenia i równie dobrze cena modelu może okazać się jeszcze niższa. Prawdę mówiąc, na to właśnie liczę. Aby smartfony ze składanymi ekranami zyskały prawdziwą popularność, producenci muszą stopniowo obniżać próg wejścia w „świat składaków”. Pamiętajmy, że choć wzdychamy do modeli flagowych, to właśnie średniaki są najczęściej wybieranymi przez nas urządzeniami. Jeśli chodzi o wcześniej ujawnione elementy specyfikacji, sądzę, że poniższy tweet wyjaśnia wszystko.

Galaxy Fold 2 leak - Front Display

•Size: 6.23”

•Resolution: 2267 x 819

•Refresh Rate: 60Hz

•Backplane Technology – LTPS

•Notch/Hole/UPC – Hole#Samsung #GalaxyFold #foldable — Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020

