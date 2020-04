Samsung Galaxy Fold 2 z większym ekranem i odświeżaniem 120 Hz

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze tego lata Samsung zaprezentuje drugą generację swojego składanego smartfona. Samsung Galaxy Fold 2, bo o nim mowa, kryje przed nami coraz mniej tajemnic. Możemy już podziwiać prawdopodobny wygląd urządzenia na renderach Bena Geskina opracowanych na bazie ostatnich doniesień. To nie wszystko. Okazuje się, że Ross Young dobrze zorientowany w działaniach producentów wyświetlaczy zdobył specyfikację ekranu, który ma zostać wykorzystany w nowym składaku południowokoreańskiego producenta. Patrząc na liczby, odnoszą wrażenie, że tym razem Samsung odrobił lekcje. Oczywiście tylko pod warunkiem, że doniesienia się potwierdzą.

Samsung Galaxy Fold 2 zadebiutuje już w lipcu. Możemy spodziewać się obecności większego, cieńszego ekranu o wyższej rozdzielczości. Nie zabraknie obsługi rysika S-Pen znanej z serii Galaxy Note.



Samsung Galaxy Fold

Pierwsza generacja Samsunga Galaxy Fold była swego rodzaju rewolucją. Urządzenie wzbudzało zachwyt i stanowiło obiekt pożądania wielu fanów elektroniki użytkowej. Pierwsze testy nieco ostudziły ten zapał, gdyż szybko okazało się, że wykonanie jest mierne, a egzemplarze testowe niemalże rozpadają się w dłoniach recenzentów. Smartfon został wycofany, a Samsung dał sobie czas na poprawki. Proces trwał i trwał, ale w końcu urządzenia trafiły do klientów. Wygląda na to, że druga generacja urządzenia będzie pozbawiona problemów, z którymi borykano się w „jedynce”. Powiem więcej, Samsung Galaxy Fold 2 zapowiada się miodnie. Na to wskazują najświeższe informacje o ekranie.



fot. Ben Geskin

Według Rossa Younga Samsung Galaxy Fold 2 otrzyma ekran główny, którego przekątna po rozłożeniu wyniesie 7,56-cala. Rozdzielczość to natomiast 2213 x 1689 pikseli, co przekłada się na zagęszczenie pikseli na poziomie 372 ppi. To jednak nie koniec. Wspomniany element cechować będzie odświeżanie obrazu częstotliwością 120 Hz, zaś sam wyświetlacz LTPO ma być pokryty cienką warstwą szkła. Miłym dodatkiem będzie obsługa rysika S-Pen, który świetnie sprawdza się w smartfonach Samsung Galaxy Note. Po złożeniu smartfona do dyspozycji użytkownika zostanie oddane 6,23-calowy ekran o rozdzielczości 2267 x 819 pikseli. Próżno jednak szukać tutaj odświeżania na poziomie 120 Hz. Użytkownicy będą musieli zadowolić się obecnością 60 Hz.

Galaxy Fold 2 leak - Front Display

•Size: 6.23”

•Resolution: 2267 x 819

•Refresh Rate: 60Hz

•Backplane Technology – LTPS

•Notch/Hole/UPC – Hole#Samsung #GalaxyFold #foldable — Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020



fot. Ben Geskin

Źródło: Ben Beskin, XDA-Developers, Ross Young