Rufus 4.0 porzuca wsparcie dla Windows 7. Oto lista nowości w tym popularnym programie do tworzenia bootowalnych nośników USB

Pete Batard początkowo uruchomił Rufusa w 2011 roku jako darmowe narzędzie do rozruchowego dysku flash USB z systemem DOS, zastępując narzędzie Windows HP Disk Storage Format Tool (HUDSFT). Na przestrzeni lat pojawiło się kilka aktualizacji, a w 2020 roku pojawiło się nowoczesne, bardziej stabilne wydanie niż wcześniej. Najbardziej znaczącymi zmianami były aktualizacje obsługi obrazów ISO, uruchamianie UEFI i Windows To Go.

Wydana dzisiaj nowa wersja programu Rufus rezygnuje z obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows 7. Rufus 4.0 jest teraz domyślnie aplikacją 64-bitową, co jest drugą zmianą dotyczącą kompatybilności.

Wydana dzisiaj nowa wersja programu rezygnuje z obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows 7. Rufus 4.0 wymaga do działania Windowsa 8 lub nowszej wersji. Niektórzy mogą z tego powodu napotkać problemy z aktualizacją. Użytkownicy systemu Windows 7 mogą pozostać na Rufusie 3.22, ponieważ będzie on nadal działał. Rufus domyślnie uruchamia codzienne sprawdzanie aktualizacji, które użytkownicy mogą wyłączyć w obszarze Ustawienia > Sprawdź aktualizacje. Rufus 4.0 jest teraz domyślnie aplikacją 64-bitową, co jest drugą zmianą dotyczącą kompatybilności. Można również pobrać przenośną wersję Rufusa, jeśli ktoś woli korzystać z aplikacji bez instalacji w systemie.

Oto pełna lista zmian dla Rufusa 4.0:

Naprawiono trwałą partycję, która nie działa z Ubuntu 23.04

Naprawiono błąd wskaźnika poza zasięgiem w Ubuntu 23.04 podczas uruchamiania w trybie BIOS

Naprawiono zawieszanie się rozruchu w Ubuntu Studio, gdy włączony jest Secure Boot

Naprawiono wykrywania nieprawidłowej architektury podczas sprawdzania dostępności aktualizacji

Naprawiono awarię aplikacji ze Sklepu Windows podczas przetwarzania programów ładujących GRUB

Naprawiono awarię aplikacji ze Sklepu Windows podczas wyliczania procesów zawierających znak %

Naprawiono awarię aplikacji ze Sklepu Windows podczas korzystania z niemieckiej lokalizacji

Wersja 4.0 jest teraz dostępna do pobrania z oficjalnej strony internetowej i GitHub.

Źródło: Rufus, Neowin