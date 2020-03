Netflix: filmowe i serialowe premiery na 23 - 29 marca 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w tym tygodniu.

Z każdym dniem na Netfliksie przybywa premier. Tym razem sprawdzamy co ciekawego przyniesie tydzień 23 - 29 marca 2020 na platformie Netflix.

Były lokator

Opis: Bezrobotny specjalista od reklamy zaczyna prześladować nowych mieszkańców swojego poprzedniego mieszkania i snuje wobec nich coraz bardziej przerażające plany.

Występują: Javier Gutiérrez, Mario Casas, Bruna Cusí

Światowa data premiery: 25 marca 2020

W Netflix od: 25 marca 2020

Tytuł oryginalny: Hogar

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: Hiszpania

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Pierwszy reformowany

Opis: Wielebny Ernest Toller jest samotnym pastorem w niewielkim kościele w północnej części stanu Nowy Jork. Kiedy jedna z jego parafianek dzieli się z nim tragicznymi przeżyciami, przywołuje tragiczne wspomnienia w przeszłości mężczyzny i uruchamia lawinę niespodziewanych zdarzeń.

Występują: Ethan Hawke, Amanda Seyfried, Cedric the Entertainer

Światowa data premiery: 31 sierpnia 2017

W Netflix od: 25 marca 2020

Tytuł oryginalny: First Reformed

Gatunek: Thriller, Dramat

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,1

Ocena na portalu Filmweb: 6,2

Strona produkcji: Brak

Ozark: sezon 3

Opis: Doradca finansowy ucieka z rodziną z Chicago do Krainy Ozark w stanie Missouri, gdzie musi wyprać 500 milionów dolarów, by spłacić swój dług wobec bossa narkotykowego.

Występują: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz

Światowa data premiery: 27 marca 2020

W Netflix od: 27 marca 2020

Tytuł oryginalny: Ozark

Gatunek: Dramat, kryminał

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 8,3

Ocena na portalu Filmweb: 7,6

Strona produkcji: klik

Unorthodox: Sezon 1

Opis: Ortodoksyjna Żydówka ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem i trafia pod skrzydła grupy muzyków. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.

Występują: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch

Światowa data premiery: 26 marca 2020

W Netflix od: 27 marca 2020

Tytuł oryginalny: Vade Retro

Gatunek: Dramat, obyczajowy

Kraj produkcji: Niemcy

Ocena na portalu IMDb: 8,2

Ocena na portalu Filmweb: Brak

Strona produkcji: klik

Freud: Sezon 1

Opis: Chcąc zaistnieć w XIX-wiecznym Wiedniu, młody Sigmund Freud pomaga policji rozwiązywać mroczne i krwawe tajemnice.

Występują: Robert Finster, Ella Rumpf, Georg Friedrich

Światowa data premiery: 23 marca 2020

W Netflix od: 23 marca 2020

Tytuł oryginalny: Freud

Gatunek: Kryminał

Kraj produkcji: Austria, Niemcy

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Pełna lista premier Netflix w dniach 23 - 29 marca 2020:

23 marca 2020:

Freud: Sezon 1

Sol Levante: Sezon 1

24 marca 2020:

Faceci z misją

25 marca 2020:

Znaki: Sezon 1

Były lokator

Curtiz – Węgier, który wstrząsnął Hollywood

Obóz godności: Rewolucja w życiu niepełnosprawnych

Pierwszy reformowany

26 marca 2020:

Black Lightning: Sezon 3

Unorthodox: Sezon 1

7SEEDS: Part 2

27 marca 2020:

Mistrzowie renowacji samochodów: Sezon 2

Ozark: Sezon 3

Kto tu jest winny?

Znak diabła

Dragons: Rescue: Hunt for the Golden Dragon

Tru: Dzień Niespojajek

The Decline

The Underclass

There’s Something in the Water

28 marca 2020:

W garniturach

DC Super Hero Girls

Pidżamersi

Źródło: Netflix