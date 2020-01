Netflix: filmowe i serialowe premiery na 13 - 19 stycznia 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji. Tym razem sprawdzamy, co czeka nas w nowym tygodniu, to znaczy w dniach 6 - 12 stycznia . Licząc jednak także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Na co warto zwrócić uwagę w nadchodzących dniach? Cóż, nie ma tego wiele, choć sporo osób powinno ucieszyć się na drugi sezon Sex Education. Dodatkowo osoby, które jeszcze nie zaznajomiły się z filmem Player One, będą mieli ku temu okazję (choć osobiście nie wiem, czy tego nie pożałują).

Sex Education: sezon 2

Opis: Nieśmiały Otis o seksie wie naprawdę wiele — w końcu jego mama jest terapeutką. Zbuntowana Maeve proponuje mu więc udzielanie seksporad w szkole.

Występują: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa

Światowa data premiery: 17 stycznia 2020

W Netflix od: 17 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Sex Education

Gatunek: Dramat, Komedia

Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb: 8,3

Strona produkcji: klik

Player One

Opis: W 2045 roku ludzie znajdują ukojenie w wirtualnej rzeczywistości. Jej twórca przed śmiercią postanawia cały majątek przekazać pierwszej osobie, która znajdzie ukryty w niej cyfrowy "easter egg".

Występują: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn

Światowa data premiery: 11 marca 2018

W Netflix od: 19 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Ready Player One

Gatunek: Przygodowy, Akcja, Sci-Fi

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,5

Strona produkcji: klik

Ares: sezon 1

Opis: Francja przyszłości. Władze próbują zapobiec buntowi głodujących ludzi, oferując im brutalny program telewizyjny z udziałem ich samych.

Występują: Ola Rapace, Micha Lescot, Thierry Hancisse

Światowa data premiery: 10 października 2016

W Netflix od: 17 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Arès

Gatunek: Akcja, Sci-Fi

Kraj produkcji: Francja

Ocena na portalu IMDb: 6,2

Strona produkcji: klik

Upadek Grace

Opis: Delikatna i praworządna Grace przyznaje się do zabójstwa swojego nowego męża. Broniąca jej młoda adwokat podejrzewa, że prawda jest nieco bardziej skomplikowana.

Występują: 17 stycznia 2020

Światowa data premiery:

W Netflix od: 17 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: A Fall from Grace

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Erratum

Opis: Podczas podróży służbowej Michał wraca do życia, które zostawił za sobą. Krótka wizyta w rodzinnych stronach zmienia się w długą odyseję w przeszłość.

Występują: Tomasz Kot, Ryszard Kotys, Tomasz Radawiec

Światowa data premiery: 25 maja 2010

W Netflix od: 17 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Erratum

Gatunek: Dramat, Psychologiczny

Kraj produkcji: Polska

Ocena na portalu IMDb: 6,8

Strona produkcji: Brak

Sanctuary

Opis: Jan, ceniony chirurg plastyczny, nagle odsuwa się od swojej rodziny. Po latach dochodzi do tragedii, która budzi w nim dawne uczucia i przyczynia się do odbudowania relacji z dorosłą córką.

Występują: Jan Frycz, Anne-Marie Duff, Agnieszka Zulewska

Światowa data premiery: 13 lipca 2012

W Netflix od: 15 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Sanctuary

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Irlandia, Polska

Ocena na portalu IMDb: 5,6

Strona produkcji: Brak

Nancy Drew i ukryte schody

Opis: Szesnastoletnia Nancy Drew jest znudzona życiem w małym miasteczku - aż pewnego dnia razem z byłą przeciwniczką postanawia rozwiązać zagadkę tajemniczego domu.

Występują: Sophia Lillis, Zoe Renee, Mackenzie Graham

Światowa data premiery: 26 marca 2019

W Netflix od: 15 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Nancy Drew and the Hidden Staircase

Gatunek: Dramat, Kryminał

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 5,7

Strona produkcji: klik

Kto mieczem wojuje

Opis: Zwolniony z więzienia szef kartelu trafia pod opiekę pielęgniarza, którego życiowa tragedia jest bezpośrednio powiązana z narkotykową działalnością kryminalisty.

Występują: Luis Tosar, Xan Cejudo, Ismael Martínez

Światowa data premiery: 30 sierpnia 2019

W Netflix od: 15 stycznia 2020

Tytuł oryginalny: Quien a hierro mata

Gatunek: Dramat, Thriller

Kraj produkcji: Hiszpania

Ocena na portalu IMDb: 6,9

Strona produkcji: klik

