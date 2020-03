IEM 2020 bez udziału publiczności. Impreza wyłącznie dla prasy

Już wczoraj w sieci pojawiały się newsy o tym, że przybywający na imprezę IEM 2020 w Katowicach będą poddawani specjalnym badaniom, w związku z koronawirusem. Sam sponsor tytularny, marka Intel, również jakiś czas temu zaanonsowała, że na imprezie się nie pojawi. Jednak wydawało się, że wydarzeniu nic nie zagraża. Ostatecznie, event który startuje już jutro odbędzie się, a jednak bez udziału odwiedzających. Decyzję o tym, że na imprezie pojawią się wyłącznie przedstawiciele prasy podjął dziś o godzinie 19:30 Śląski Urząd Wojewódzki. Informacja ta podana została m.in. przez portale społecznościowe. Trudno wyobrazić sobie IEM bez udziału publiczności, jednak decyzja jest jednoznaczna.

Dziennikarze, którzy wyrazili chęć pojawienia się na imprezie otrzymali następującą informację od organizatorów: O godzinie 19:45 otrzymaliśmy informację od Przedstawicieli Województwa Śląskiego o cofnięciu pozwolenia na organizację wydarzenia masowego. Do tego momentu posiadaliśmy prawnie wiążącą decyzję, zezwalającą na organizację imprezy, która w ciągu ostatnich kilku dni była wielokrotnie potwierdzana. Ostatni raz pozytywna opinia potwierdzana była kilka godzin temu. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wydał decyzję o anulowaniu zgody na organizację imprezy masowej w Katowicach. W związku z zaistniałą sytuacją, Intel Extreme Masters Katowice 2020 odbędzie się bez publiczności.

