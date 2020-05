Robot Boston Dynamics patroluje park i ostrzega spacerowiczów

Boston Dynamics znalazło kolejne zastosowanie do robota-psa nazwanego SPOT. Tym razem jego zadaniem będzie patrolowanie Singapurskiego parku Bishan-Ang Mo Kio i ostrzeganie przechodniów, aby zachowali odpowiedni dystans względem innych spacerowiczów. Rozwiązania dotychczas znane z filmów science fiction powoli wdzierają się do naszej codzienności. Oby tylko rozwój szalenie sprawnych robotów, a SPOT z pewnością do takich należy, nie poszedł w stronę wizji przedstawionej w jednym z odcinków serialu Black Mirror. Zostawmy przyszłość na boku i skupmy się na teraźniejszości, która przedstawia się już mniej złowieszczo. Robot Boston Dynamics wykonuje bowiem całkiem pożyteczną pracę.

Robot Boston Dynamics patroluje Singapurski park w poszukiwaniu osób niestosujących się do zaleceń utrzymywania dystansu pomiędzy spacerowiczami. Czy to już przyszłość?

Roboty to wyjątkowo interesująca gałąź technologii. Te ze stajni Boston Dynamics robią na mnie największe wrażenie. Roboty serii SPOT sprawiają wrażenie szalenie sprawnych i takie w istocie są. Poruszanie się nawet po schodach czy innym niesprzyjającym elektronice podłożu nie jest dla nich żadnym wyzwaniem. Wyzwaniem nie jest też patrolowanie parku w poszukiwaniu osób niestosujących się do rządowych zaleceń. Na taki bowiem pomysł wpadła ekipa Boston Dynamics, która wpuściła robota-psa do Singapurskiego parku. Trzeba jednak pamiętać, że mamy do czynienia z kilkutygodniowymi testami, które ocenią przydatność rozwiązania.

SPOT, bo tak nazywa się robot, nie jest w tym przypadku w pełni autonomiczny. Robotem steruje człowiek. Operator ma natomiast do dyspozycji dodatkowe czujniki ostrzegające przed ewentualnym zderzeniem z przeszkodą. Robot Boston Dynamics został wyposażony w głośniki, za których pośrednictwem wydawane są komunikaty ostrzegawcze, oraz w system kamer rejestrujących otoczenie. W teorii dane osób prywatnych nie będą zbierane i przetwarzane. Cała inicjatywa ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i w tym zastosowaniu SPOT od Boston Dynamics może sprawdzić się lepiej niż dobrze.

