ReMarkable Paper Pro - tablet z panelem E Ink, który imponuje smukłością. Nowy cyfrowy notatnik wnosi sporo ulepszeń

Norweska firma reMarkable wprowadziła na rynek kolejny model tabletu, który wyróżnia się nie tylko swoją bardzo smukłą konstrukcją (taka sama grubość, jak w tablecie Apple iPad Pro 13" z czipem Apple M4), ale i obecnością technologii elektronicznego papieru. Skierowany jest on głównie do osób, które często robią notatki, choć nada się także do czytania e-booków. Tym razem możemy liczyć na panel E Ink o nazwie Canvas Color, który, jak sama nazwa wskazuje, wyświetla kolory.

Nowa propozycja tabletu z panelem E Ink od reMarkable jest już dostępna w sprzedaży. W porównaniu z poprzednią generacją możemy liczyć na dużo lepsze parametry, jak również większy ekran, który wyświetla kolory.

Nie ma co ukrywać - tablety od firmy reMarkable są skierowane do swego rodzaju niszy. Nie dają one bowiem takich samych możliwości jak typowe tablety. Oferta firmy koncentruje się głównie na sprzętach, które mają służyć jako elektroniczne notatniki (choć na marginesie, to na poprzedniej edycji możemy zainstalować inny system operacyjny lub zyskać dostęp do dużo większej ilości funkcji, jako że tablet z panelem E Ink opiera się na Linuksie). Nowy reMarkable Paper Pro nieco ucieka od dotychczasowego nazewnictwa (poprzednicy to reMarkable 1 i 2), jednak oferuje znacznie lepszą specyfikację od wcześniejszej generacji. Możemy bowiem liczyć na 8-rdzeniowy procesor, 2 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej (w "dwójce" obecny był 2-rdzeniowy układ, 1 GB RAM i 8 GB pamięci wbudowanej). Na dodatek mamy do dyspozycji nielimitowaną przestrzeń w chmurze.

reMarkable Paper Pro Procesor 8 x 1,8 GHz Cortex-A53 Pamięć RAM 2 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana 64 GB Wyświetlacz 11,8" 2160 x 1620 px

Canvas Color (oparty na E Ink Gallery 3) Łączność Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0) Akumulator 5030 mAh Czas ładowania Od 0 do 90% w 90 minut Czas pracy Do 2 tygodni System operacyjny reMarkable OS (Linux) Obsługa formatów PDF, EPUB, SVG Wymiary i waga 274,1 x 196,6 x 5,1 mm / 525 g Cena 649 euro

Nie zabrakło łączności Wi-Fi, a także obsługi dedykowanych rysików: Markera i Markera Plus (+50 euro). Możemy liczyć na opcjonalne etui (+99 euro), które występuje również z klawiaturą na pokładzie (+249 euro). Minusem jest to, że wybierając etui, musimy dodatkowo zdecydować się na materiał, jaki w nim dominuje, co znacząco podnosi koszt zestawu: skóra (+199 euro), tkanina (+149 euro) lub polimer (+99 euro). Ciężko nie odnieść wrażenia, że producent wzorował się na Apple. Trzeba jednak przyznać, że cała seria tabletów reMarkable cieszy się naprawdę dobrymi opiniami wśród użytkowników, a same urządzenia mimo swojej prostoty zachęcają do zakupu. Warto nadmienić, że możemy zwrócić sprzęt w ciągu 100 dni od nabycia - tego dokonamy tutaj.

Źródło: reMarkable