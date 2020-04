Razer przedstawia słuchawki Bluetooth dla fanów Pokémonów

Kto powiedział, że bezprzewodowe słuchawki douszne / dokanałowe muszą być nudne? Fakt - wielu producentów proponuje nam ostatnio niemal kopie modelu Apple AirPods czy konstrukcje zbliżone wyglądem do innych rozpoznawalnych urządzeń. Znana zwłaszcza z produkcji akcesoriów gamingowych marka Razer udowadnia jednak, że można inaczej. Choć konstrukcyjnie nowe słuchawki wspomnianej firmy również przywodzą na myśl model AirPods (główka oraz pałąk mieszczący między innymi mikrofony), to cała reszta jest zdecydowanie niecodzienna. Nie chodzi tylko o to, że słuchawki są żółte, ale także o to, że odnajdziemy na nich pokemonowe akcenty z Pikachu na czele.

Osobliwe słuchawki dla fanów Pokemonów to nic innego jak edycja specjalna modelu bezprzewodowych słuchawek Razer Hammerheads. Model dostępny będzie za dwa dni w Chinach.

Prócz faktu, że na zewnętrznych częściach słuchawek odnajdziemy podobiznę pokémona Pikachu, chyba jeszcze więcej frajdy przyniesie ładujące etui w kształcie pokéballa. Jeśli ktoś miałby jeszcze wątpliwości, czy Razer zdecydował się na zupełnie nową linię słuchawek, to spieszę z wyjaśnieniami. Te osobliwe słuchawki to nic innego jak edycja specjalna modelu Razer Hammerheads, przy czym (co oczywiste), uraczona nie tylko innym kolorem, ale również zupełnie innym niż klasyczne etui.

Słuchawki mają być dostępne w chińskiej sprzedazy już za dwa dni czyli 16 kwietnia, w cenie około 140 dolarów. Niestety, przeglądając aktualnie dostępne recenzję modelu Razer Hammerheads okazuje się, że słuchawki na jednym ładowaniu baterii grają zaledwie przez trzy do czterech godzin. Pokéballowa stacja ładująca ma przy tym dostarczać dodatkowe ładowania, obiecujące kolejne 13 godzin życia na baterii. Oryginalne Razer Hammerhead, reklamowane także jako słuchawki TWS dla graczy (a jakże) są dostępne w Polsce w cenie około 479 złotych.

