Test Razer Viper - pretendent do tytułu mistrza wagi piórkowej

Od dawna gracze FPS, zwłaszcza Ci chcący rywalizować na wysokim poziomie poszukują myszy o ponadprzeciętnej kontroli i precyzji. Nowoczesne czujniki optyczne gwarantują świetną precyzję i poziom odwzorowania ruchu dłoni, ale wielu użytkowników narzekało na ciężkie myszy, które podczas szybkiego poruszania na boki trudno było kontrolować. Dzisiaj Razer wprowadza na rynek swoją nową mysz. Viper wyróżnia się symetrycznym kształtem, rewelacyjnym sensorem, optycznymi przełącznikami głównymi i co najważniejsze bardzo niską wagą. Czy ma szanse stać się nowym hitem na miarę legendarnego Deathaddera? Wyzwanie wyjątkowo trudne, gdyż DA doczekał się wielu kolejnych generacji i podczas swojej premiery był bezkonkurencyjny. Dziś konkurencja na tym rynku jest olbrzymia, więc Viper musiałby być wręcz perfekcyjnie zaprojektowany i wykonany. A jak jest? Zapraszam do recenzji.

Autor: Łukasz Pilarczyk

Rynek sprzętów dla graczy rozwija się w bardzo szybkim tempie. W Polsce z każdym rokiem powiększa się grono osób traktujących tą rozrywkę jako główne hobby, sposób spędzania wolnego czasu . I nie chodzi tu tylko o młodzież szkolną a w bardzo dużej mierze osoby dorosłe. Co za tym idzie, większe możliwości nabywcze tej grupy potrafią znacząco wpływać na kierunek rozwoju rynku. Co raz więcej osób gra nie tylko dla relaksu a częściej dla rywalizacji. Każdy gracz mający ambicję, chcący pochwalić się jak najlepszymi statystykami (nie oszukujmy się – prawie każdy chce by były jak najlepsze) nie znosi, by porażka w grze była uzależniona od wadliwego działania sprzętu, czy nawet jego złego dobrania do potrzeb. Ilekroć, gdy podczas najważniejszego momentu gry, odruchowo próbujemy odwrócić się za plecy a nagle kursor ucieka pod nogi robiąc pod nami dziurę z rakiety lub granatu mamy ochotę cisnąć naszą myszką w kąt. Lub gdy klawiatura odmawia posłuszeństwa – zbyt lekko wciśnięty klawisz, lub zbyt mocno nie odbił spowodowały, że nie udało nam się wykonać uniku. Dlatego każdy z nas chciałby używać sprzętu działającego bezawaryjnie. Urządzeń z wysokiej półki jest na rynku co raz więcej, i co raz trudniej wytknąć im jakiekolwiek niedociągnięcia. Pojawiają się jednak co raz większe różnice w funkcjonalności urządzeń różnych producentów. Określone modele stają się co raz bardziej wyspecjalizowane i ukierunkowane na określony typ gracza. Testujemy, porównujemy, wyszukujemy błędy, opisujemy kształt i wszelkie funkcje dodatkowe po to, by każdy z was mógł dobrać urządzenia peryferyjne najlepiej do własnych, indywidualnych potrzeb. Dziś w naszej redakcji wylądowała najnowsza mysz od Razera. Model będący absolutną nowością, tworzący nową linię - Razer Viper.

Rynek gier PC, chociaż zdaniem wielu specjalistów już dawno miał zginąć, to doskonale wiemy, że z każdym rokiem zyskuje na popularności. Co raz więcej osób jest zainteresowanych e-turniejami zarówno tymi dużymi, jak i mniejszymi. Grono zawodowych, czy jak kto woli profesjonalnych graczy sukcesywnie się powiększa a ich fani również chcą być co raz lepsi i grać na wysokim poziomie. Aby to osiągnąć bardzo ważne są trzy rzeczy. Umiejętności, trening i sprzęt. Umiejętności wzrastają wraz z treningiem a sprzęt ma pomóc nam osiągać lub nawet przekraczać nasze teoretyczne maksimum. Ja od wielu lat powtarzam, że świadomość odniesienia porażki ze względu na niewystarczająco dobry sprzęt jest najgorsza. Przyjmuję przegraną gdy ktoś był ode mnie lepszy, zastosował lepszą taktykę, lub gdy ja przeszarżowałem. Jednak pogodzenie się z przegraną dlatego, że zawiódł sprzęt jest nie możliwe. Osób, graczy, ambitnych, którzy myślą tak jak ja, jest co raz więcej. Dlatego poszukujemy urządzeń o jak największym poziomie wydajności i najlepiej dostosowanych do naszych potrzeb. Producenci, biorąc pod uwagę opinię użytkowników, starają się projektować swój sprzęt tak, by sprzedawał się jak najlepiej. Dzięki czemu w ostatnim czasie pojawił się nowy trend na rynku myszy. Co raz więcej producentów wypuszcza modele skierowane dla graczy FPS, które nie tylko mają oryginalne przełączniki czy wyjątkowe precyzyjne sensory ale, przede wszystkim niską wagę, wynoszącą bliżej 50 niżeli 100 gram.

Wyścig na jak najlżejszą mysz rozpoczął się już dawno temu. Za konstrukcję lekką uważano modele których masa oscylowała w okolicach 100 gramów. Później zaczęto schodzić poniżej tej liczby. Poznanie nowych materiałów oraz sposobów produkcji zaowocowało wypuszczeniem przez Finalmouse modelu FinalMouse 2015 ważącego około 74 gramy a później, Air58 ważącej około 60 gramów. Następnie dość młoda i do tej pory mało znana firma Glorious PC Gaming Race pokazała światu Model 0, który na szczęście jest dostępny również w Polsce. Do tej listy możemy dorzucić Roccata Lua (70 g) oraz bezprzewodowego Logitecha G Pro Wireless (80 g) i ewentualnie zwykłego G Pro (83 g). Jest jeszcze kilka konstrukcji dostępnych tylko na Azjatyckim rynku dlatego je pominę. Biorąc pod uwagę rozmiar, kształt, wagę, sensor, przewód a nawet przyciski, główną konkurencją dla Razer Viper będzie porównywalny, przynajmniej na papierze i zdjęciach, nieco bardziej futurystyczny Model 0 od Glorious PC Gaming Race. Dlatego duża część testu będzie odnosiła się właśnie do tego modelu. Szykuje się więc nam niezwykły pojedynek w wadze piórkowej, ale z bardzo agresywnymi zawodnikami.

Dane techniczne Razer Viper:



Mysz przeznaczona do gier FPS

Sensor optyczny z diodą działającą w podczerwieni Razer 5G (PIXART PAW3399)

Prędkość maksymalna 450 IPS

Przyśpieszenie maksymalne 50G

Maksymalne DPI 16000

Taktowanie USB wynoszące 1000 Hz

5 programowalnych przycisków

Żywotność przełączników głównych do 70 mln kliknięć

Przewód USB w oplocie o długości 210 cm

Podświetlanie RGB

Antypoślizgowe panele boczne

Deklarowane wymiary: 127 x 66 x 38 mm,

Waga: 69 g

Specyfikacja techniczna Razer Viper w stosunku do konkurencyjnego Model 0 wyróżnia się an plus dla dzisiejszego bohatera, znacznie wyższą prędkością maksymalną. 450 IPS vs 250 IPS. Podczas testów Model 0 osiągał prędkości na poziomie 6,5 m/s. Sprawdzę, czy deklarowana wartość przez Razera będzie rzeczywiście dużo wyższa oraz postaram się ocenić realny wpływ na możliwości i poziom precyzji ewentualnie zaobserwowanej różnicy. Zauważalną różnicą jest również ilość przycisków. Razer podaje obecność 8 przycisków, z kolei Model 0 jest wyposażony w 6. Cyfry jednak nie do końca się zgadzają. Viper przycisków łącznie ma 9, ale 8 możemy przeprogramować. To jednak omówię w odpowiedniej części testu. Pozostałe parametry obu myszy są w zasadzie identyczne. Takie same wymiary, przewody o wyjątkowej giętkości, taktowanie USB an taki samy poziomie, podświetlanie RGB. Można by jeszcze wspomnieć o różnicy w maksymalnym poziomie DPI, jednak ta różnica ma takie samo znaczenie jak różnica kontrastu w dwóch TV z identycznych półek cenowych.