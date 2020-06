Razer Ornata V2 – klawiatura hybrydowa w odświeżonej wersji

Firma Razer zaprezentowała następcę klawiatury hybrydowej Razer Ornata Chroma. Razer Ornata V2, bo tak nazwano odświeżoną wersję modelu wykorzystującego mechaniczno-membranowe przełączniki, wnosi kilka nowości względem poprzedniczki. Nie są to jednak zmiany drastyczne, wręcz przeciwnie, ale najwidoczniej dla producenta wystarczające, by uzasadnić wprowadzenie na rynek starej-nowej klawiatury. Podobnie jak Razer Ornata Chroma, tak i omawiana klawiatura łączy cechy mechanika (wyczuwalne sprzężenie zwrotne podczas każdego naciśnięcia klawisza) i klawiatury membranowej (miękka amortyzacja kliknięcia). Zbliża się tym samym do precyzji klasycznych mechaników przy zachowaniu wyraźnie mniejszej głośności kliku i „miękkości” pisania.

Firma Razer wprowadziła na rynek nową klawiaturę hybrydową - Razer Ornata V2. Jest to następca Razer Ornata Chroma, modelu z 2016 roku.

Zarówno klawiatury mechaniczne, jak i membranowe, mają swoje zalety i wady. Hybrydowe konstrukcje są kompromisem oferującym zalety obu rozwiązań, więc na rynku pojawiają się od czasu do czasu modele zaliczające się do nich. Do takich właśnie należy Razer Ornata V2, która – jak wynika z nazwy – jest klawiaturą hybrydową drugiej generacji serii Ornata. Model Razer Ornata Chroma zadebiutował w 2016 roku, a co za tym idzie – producent kazał nam długo czekać, bo aż cztery lata, na następcę wnoszącego kilka mniejszych zmian.

Czym różni się nowo zapowiedziana klawiatura od poprzedniej? Zachowuje cechy popularnego modelu, wzbogacając go o przyciski multimedialne z pokrętłem w prawym górnym rogu do ustawiania poziomu głośności i jasności podświetlenia. Razer Ornata V2 jest klawiaturą pełnowymiarową z N-Key rollover (Chroma miała ograniczenie do 10 klawiszy) i częstotliwością próbkowania na poziomie 1000 Hz. Ma w pełni programowalne klawisze i umożliwia tworzenie makr. Klawiaturę wyposażono w podświetlenie Razer Chroma RGB z przeszło 100 profilami zintegrowanymi z popularnymi grami oraz wykonaną ze sztucznej skóry podpórkę pod nadgarstki, która jest mocowana za pomocą magnesu. Klawiaturę hybrydową Razer Ornata V2 można kupić już poprzez oficjalną stronę internetową i została ona wyceniona na 109,99 euro, czyli cena w Polsce nie powinna przekroczyć 500 zł.

Źródło: Razer