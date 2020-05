Logitech G915 TKL: Topowa klawiatura mechaniczna w nowej wersji

Marka Logitech G zapowiedziała dziś nową, mechaniczną klawiaturę gamingową Logitech G915 TKL Lightspeed Wireless RGB, oferującą tę samą technologię i jakość, co wielokrotnie nagradzana G915, ale w mniejszej formie (w PurePC recenzowaliśmy pełnowymiarowy model i ze spokojem możemy przyznać, że jest to konstrukcja bardzo udana. Nie najtańsza, ale udana). Logitech G915 TKL oferuje bezprzewodowe połączenie za pomocą technologii Lightspeed, technologię Lightsync RGB oraz niskoprofilowe mechaniczne przełączniki, które zamknięte są w ultracienkiej obudowie, a wszystko to przy 40 godzinach pracy na baterii. Producent planuje wprowadzić urządzenie do sprzedaży już w czerwcu tego roku w sugerowanej cenie 999 złotych.

Logitech G915 TKL Lightspeed Wireless RGB to skrócona o sekcję numeryczną klawiatura tzw. turniejowa. Urządzenie klasy premium zostało wycenione na 999 złotych. Co otrzymamy w zamian za wspomnianą kwotę?

Klawiatura Logitech G915 jest urządzeniem klasy premium, wyposażonym w wielokrotnie nagradzaną technologię bezprzewodową Lightspeed, zapewniającą błyskawiczny czas raportowania na poziomie 1ms oraz do 135 dni nieprzerwanej gry przy wyłączonym oświetleniu (przy założeniu ośmiu godzin grania dziennie). Po raz pierwszy firma Logitech G oferuje technologię Lightspeed na bezprzewodowej klawiaturze bez klawiszy numerycznych z oświetleniem Lightsync RGB. Dzięki funkcji Lightsync można spersonalizować około 16,8 miliona kolorów za pomocą oprogramowania Logitech G HUB Advanced Gaming Software. Z włączoną falą kolorów RGB gracze mogą grać przez 40 godzin, non-stop na jednym ładowaniu.

Mechaniczne klawiatury gamingowe G915 TKL są wyposażone w wydajne, niskoprofilowe mechaniczne przełączniki klawiszowe GL firmy Logitech G, które są o połowę niższe od standardowych mechanicznych przełączników klawiszowych. Pozwala to na większą responsywność (w porównaniu z 2,0 mm standardowymi przełącznikami) i zapewnia większy komfort pisania. Dostępne do wyboru przełączniki GL Linear, GL Tactile lub GL Clicky dopasowane są do preferencji graczy. Wersja linear zapewnia płynne naciśnięcie klawisza, natomiast wersja tactile zapewnia zauważalną aktywację graczom, którzy preferują bezpośrednie sprzężenie zwrotne. Wersja clicky oferuje z kolei słyszalne kliknięcie klawiszy, dzięki czemu mogą z dumą irytować współlokatorów. Klawiatura ma wymiary 368 x 150 x 22 mm przy wadze 810 g. Długość przewodu to już kolei 180 cm.

Źródło: Logitech