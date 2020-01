Corsair K95 RGB Platinum XT - Test klawiatury mechanicznej

Corsair w słonecznym Las Vegas z przytupem powitał 2020 rok, podczas CES pokazując szerokiej publiczności mnóstwo interesujących produktów, wśród których znalazła się między innymi klawiatura Corsair K95 RGB Platinum XT. Amerykańska firma postanowiła jeszcze bardziej dopieścić swojego flagowego mechanika, chociaż w gruncie rzeczy high-endowym modelom spod korsarskiej bandery niewiele brakowało do perfekcji. Czego należy się spodziewać? Corsair K95 RGB Platinum XT wielkich rewolucji wprawdzie nie przynosi, aczkolwiek okazuje się jeszcze bardziej gamingowy od poprzedników, dodając kilka elementów nieobecnych u poprzedników, otwierając tym samym kolejny rozdział w portfolio producenta.

Autor: Sebastian Oktaba

Źródła współczesnych klawiatur należy upatrywać w dwóch maszynach - dalekopisie oraz dziurkarce klawiaturowej (ang. keypunch). Nowoczesne wersje pierwszego z wymienionych urządzeń były opracowywane przez amerykańskich inżynierów Charlesa i Howarda Kruma w latach 1907-1910, aczkolwiek już w latach 70. XIX wieku ich protoplaści służyli do wpisywania oraz jednoczesnego nadawania danych o kursach giełdowych za pośrednictwem kabli telegraficznych. Funkcjonalność dziurkarek, wymyślonych przez Hermana Holleritha, obejmowała natomiast pisanie programów i przechowywanie danych na kartach perforowanych. ENIAC, pierwszy komputer do zastosowań ogólnych, wykorzystywał dziurkarkę zarówno jako urządzenie wejścia, jak również wyjścia, podczas gdy BINAC używał elektromechanicznej maszyny do pisania, utrwalającej dane na taśmach magnetycznych. Do końca lat 60. właśnie takie rozwiązania wiodły prym w interakcji z komputerem, lecz interfejs wizualny, spopularyzowany przez terminal komputerowy Datapoint 3300, zmarginalizował papier jako medium przechowywania, a także wprowadzania danych. Od tego czasu klawiatura elektromechaniczna stała się najpopularniejszym sposobem na komunikację z komputerem, stanowiąc obok myszki niezbędny składnik każdego zestawu PC.

Corsair K95 RGB Platinum XT jest w zasadzie wersją rozwojową Corsair K95 RGB Platinum, dziedziczącą wszystkie cechy pierwowzoru, uzupełnione o dodatkowy blok programowalnych klawiszy.

Dotychczas najpopularniejszą klawiaturą mechaniczną w ofercie amerykanów był Corsair Gaming K70 RGB Rapidfire, wykorzystujący przełączniki Cherry MX Speed RGB Silver, jednak pod względem konstrukcyjnym niczym nie odbiegał od typowych przedstawicieli swojego gatunku. Oferował przede wszystkim wybitnie standardowy układ przycisków uzupełniony kilkoma multimedialnymi. Prosta konstrukcja była atrybutem w oczach zagorzałych tradycjonalistów, jak również minusem w przypadku użytkowników szukających czegoś wykraczającego poza powszechnie przyjęte minimum, wszak gamingowe klawiatury przybierają dziwaczne postaci. Najczęściej występującym elementem są dodatkowe programowalne klawisze i Corsair K95 RGB Platinum XT posiada właśnie taki bloczek, będący największą chociaż nie jedyną różnicą względem Corsair Gaming K70 RGB Rapidfire. Podobnie rozwiązania występują zresztą od dawna w popularnych klawiaturach gamingowycn m.in. Cooler Master MasterKeys MK850, Logitech G915 Lightspeed, ASUS ROG GK2000 Horus czy klasyczny Razer BlackWidow.

Specyfikacja Corsair K95 RGB Platinum XT:

Wymiary: 465 x 36 x 171 mm

Waga: 1300 gramów

Przełączniki: Cherry MX Speed RGB Silver

Siła wymagana do wciśnięcia: 45 gramów (liniowe)

Pełny antighosting

Taktowanie USB: 1000 Hz

Minimalny czas reakcji: 1 ms

Możliwość programowania profili

Dodatkowe przyciski multimedialne i makro

Podświetlenie RGB niezależne dla każdego przełącznika

Odpinana podkładka pod nadgarstki

Przewód o długości 1,8 m

Technicznie Corsair K95 RGB Platinum XT jest w zasadzie wersją rozwojową modelu K95 Platinum (bez XT), dziedziczącą wszystkie cechy pierwowzorów. Generalnie to dobra wiadomość, ponieważ akurat K70 / K95 trudno było cokolwiek zarzucić pod względem spasowania, jakości zastosowanych materiałów czy zastosowanych przełączników. Jednak jeśli sądzicie, że Corsair K95 RGB Platinum był pierwszą high-endową klawiaturą tego producenta posiadającą nadprogramowe klawisze makro, koniecznie dla uzupełnienia wiedzy sprawdźcie Corsair Gaming K95 RGB wprowadzoną w 2014 roku oraz Corsair K57 RGB Wireless. Model o nieprzypadkowo zbliżonym oznaczeniu otrzymał ich osiemnaście (!), zatem odświeżony oraz recenzowany Corsair K95 RGB Platinum XT przypomina jego odchudzoną wersję. Summa summarum będzie to teraz absolutnie topowy mechanik w portfolio korsarzy. Warto jeszcze wspomnieć, że Corsair K95 RGB Platinum XT występuje w trzech wariantach przełączników: Cherry XM RGB Speed Silver, RGB Blue oraz RGB Brown - wszystkie w sugerowanej cenie 199,99 dolarów (około 850 złotych).