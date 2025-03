Raspberry Pi Pico 2 W - nowa odsłona popularnej płytki wprowadza Wi-Fi i Bluetooth. Cena nadal na dobrym poziomie

Grono modułów z mikrokontrolerami powiększyło się właśnie o nowy model od Raspberry Pi. Mowa o ulepszonej wersji płytki z sierpnia 2024 roku, czyli stosunkowo nowej Raspberry Pi Pico 2, która otrzymała dostęp do łączności bezprzewodowej. Jest to co prawda jedyna zmiana w wariancie z dopiskiem "W" na końcu, natomiast cena nie została zbyt znacząco podniesiona. Nowość może stać się całkiem ciekawym wyborem dla majsterkowiczów do stworzenia wielu projektów.

Raspberry Pi Pico 2 W pojawił się na rynku. Zupełnie nowy moduł może teraz skorzystać z łączności bezprzewodowej, a przy tym nadal jest całkiem tani. Te cechy sprawiają, że jest to ciekawy wybór do tworzenia projektów.



Raspberry Pi Pico 2 W

Pod względem konstrukcyjnym nie zauważymy żadnym zmian - nadal mamy do czynienia z płytką drukowaną o wymiarach 51 x 21 mm. Sercem nowości ponownie został mikrokontroler RP2350, który umożliwia nam skorzystanie z mocy dwóch rdzeni Cortex-M33 lub dwóch rdzeni Hazard3 (architektura RISC-V) - nie można korzystać z dwóch konfiguracji naraz. Na pokładzie nie zabrakło 520 KB pamięci SRAM, a także 4 MB pamięci flash QSPI. Raspberry Pi Pico 2 W oferuje użytkownikom łączność Wi-Fi 4 oraz Bluetooth 5.2 (ten sam moduł, co w pierwszej odsłonie).

Raspberry Pi Pico 2 Raspberry Pi Pico 2 W Procesor 2 x ARM Cortex-M33 lub 2 x RISC-V Hazard3 Taktowanie 150 MHz Mikrokontroler RP2350 Pamięć RAM 520 KB SRAM Pamięć flash 4 MB QSPI Łączność Brak Wi-Fi 4, Bluetooth 5.2 (CYW43439) Interfejsy 26 cyfrowych pinów GPIO

24 x PWM

2 x UART

12 x PIO

2 x SPI

2 x I2C Złącza 1 x Micro USB (1.1) Napięcie wejściowe 1,8 - 5,5 V (DC) Zakres temperatur pracy Od -20 do 85 stopni Celsjusza Wymiary 51 x 21 mm Cena 5 dolarów

24,90 zł (Botland)

23,51 zł (Kamami)

24,50 zł (reichelt elektronik) 7 dolarów

35,90 zł (Botland)

35,90 zł (Kamami)

33,42 zł (reichelt elektronik)



Raspberry Pi Pico 2



Raspberry Pi Pico 2 W

Szkoda jedynie, że nie zdecydowano się na zmianę portu Micro USB na USB typu C. Możliwości płytki są naprawdę spore, a dopełnia je obecność funkcji Arm TrustZone i Secure Boot. Wspieranymi językami programowania dla omawianego modelu są C, C++ oraz MicroPython. Raspberry Pi Pico 2 W jest dostępne u trzech autoryzowanych sprzedawców, którzy zostali wymienieni w powyższej tabeli, z kolei najniższa kwota zakupu wynosi 33,42 zł. Mamy wzrost ceny o niespełna 10 zł, a uzyskujemy dostęp do wspomnianej już łączności bezprzewodowej, więc rozwiązanie można uznać za całkiem interesujące. Jako dobrą alternatywę dla komputerów jednopłytkowych Raspberry Pi można podać modele od firmy Orange Pi (lepsze parametry w niższych cenach).

Źródło: Raspberry Pi, Botland, Kamami, reicher elektronik