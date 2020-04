Silicon Power PC60 Pocket - przenośny dysk SSD o grubości 11 mm

Silicon Power zapowiedział przenośny dysk SSD PC60, który będzie oferowany w czterech pojemnościach - 240 GB, 480 GB i 960 GB, a także 1,92 TB. Przy założeniu, że plik .mp3 (przeciętnej jakości) to średnio 4 MB , a zdjęcie 6 MB zapewnia to (w przypadku najpojemniejszej wersji) wystarczającą ilość miejsca na maksymalnie 480 000 utworów lub 320 000 fotografii. Urządzenie zamknięte jest w kwadratowej obudowie o długości boku 80 mm wykonanej z plastiku. Grubość wynosi tylko około 11 mm, a nowość waży około 46 g. Wypolerowana ramka podkreśla jej kwadratowy kształt, a przetłoczenia symbolizują wspomnienia, zmarszczki, chwilowe wahania życia, które są rejestrowane na tym urządzeniu (marketingowców ciut poniosła fantazja).

Wygodna konstrukcja dziurki od klucza pozwala łatwo przymocować do pęku kluczy lub toreb, dzięki czemu nie powinniśmy (łatwo) zgubić tego dysku.

Odporna na wstrząsy konstrukcja PC60 jest w stanie wytrzymać niewielkie upadki i uderzenia. Te wszystkie funkcje służą temu, by zrealizować zamiar towarzyszący projektowaniu urządzenia, którym było stworzenie produktu będącego rozwiązaniem do archiwizowania lub przechowywania danych w podróży. Do podłączenia służy port USB 3.2 Gen 2 Type-C, zapewniający przepustowość do 10 Gb/s. Deklarowana szybkość przesyłania danych wynosi do 540 MB/s w trybie odczytu i do 500 MB/s w trybie zapisu (czyli tyle co zapewnia przeciętny dysk SATA). Dysk oparty jest na kościach pamięci typu Flash 3D NAND (tak więc prawdopodobnie TLC). Urządzenie posiada wskaźnik LED informujący o każdej jego aktywności.

Deklarowany zakres temperatur roboczych zawiera się od 0 do 70 stopni Celsjusza. Pod względem kompatybilności z systemami operacyjnymi sytuacja następująco, wspierane są m.in. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8/7, Apple macOS 10.3.x i nowszymi, Linux 2.6.x i nowszymi, a także Android 6.0 i nowszymi. Producent udostępnia bezpłatne oprogramowanie SP Widget do tworzenia kopii zapasowych, zastosowania 256-bitowego szyfrowania AES oraz zarządzania pamięcią w chmurze. Jedyny dostępny kolor to czarny (jak w Fordzie T). W zestawie znajduje się kabel USB typu C->A. Na urządzenie udzielana jest 3-letnia gwarancja. Póki co nie podano żadnych informacji odnośnie cen.

Źródło: 3DNews, Silicon Power